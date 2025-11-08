И снова - ретроградный Меркурий: как он повлияет на каждый знак зодиака до 29 ноября
С 9 по 29 ноября Меркурий — планета мыслей, слов и логики — пойдёт вспять, заставляя нас пересмотреть, что мы говорим, кому доверяем и как распоряжаемся энергией. До 18 ноября он будет в Стрельце, подбрасывая сомнения в цели и смыслы, а затем вернётся в Скорпиона — все станет глубже, темнее, честнее.
Ретроградный Меркурий — это время возвращения к прошлому: к людям, вещам и ситуациям, которые когда-то играли важную роль. Можно вновь услышать о старых друзьях, родственниках или бывших возлюбленных. Это подходящее время, чтобы разобрать завалы — как дома, так и в голове.
Не стоит начинать важные дела: менять работу, открывать проект, покупать технику или недвижимость, вступать в брак, делать пластические операции или подписывать контракты. После окончания ретроградного периода обстоятельства могут измениться.
Это три недели переоценки и пересмотра. Хорошо заняться анализом — что в вашей жизни требует обновления или завершения. Хотя возможны разочарования и задержки, важно помнить: ретроград — это естественный этап цикла, дающий шанс осознать ошибки и скорректировать путь.
После того как Меркурий станет прямым 29 ноября, последствия сохранятся до 17 декабря — это так называемый «теневой период». В это время может появиться новая информация или измениться направление дел. После 17 декабря ситуация постепенно стабилизируется.
Ретроград — не враг, а зеркало. Он возвращает то, что мы не завершили. Людей, воспоминания, старые письма, недосказанные слова. Он требует не бежать, а понять и отпустить.
♈ Овен
Пора остановиться и спросить себя: куда ты спешишь и зачем? Судьба напомнит о старых обещаниях, незавершённых делах или учебных планах. Мир словно замедлит тебя, чтобы вернуть фокус. Слушай интуицию — она громче логики.
♉ Телец
Ты станешь осторожнее — особенно в доверии. Ретроград покажет, кому можно открыться, а кто не заслуживает твоей уязвимости. Возможно, старые партнёрства вернутся, чтобы ты наконец сказал «нет».
♊ Близнецы
Ты почувствуешь усталость от чужих ожиданий. Время перезагрузить тело и разум, разобраться с режимом, питанием, внутренним балансом. Если кто-то исчезнет — отпусти. Меркурий чистит пространство для тех, кто будет рядом по-настоящему.
♋ Рак
Любовь может напомнить о себе неожиданно — сообщением из прошлого или случайной встречей. Но всё не ради романтики, а ради понимания: кого ты любишь, а кого — просто помнишь.
♌ Лев
Дом, семья, корни — вот главная тема. Возможно, тебя тянет в прошлое: к родным местам, запахам детства, забытым разговорам. Это не регресс, а восстановление опоры. Закрой старые долги перед собой и родом.
♍ Дева
Слова могут путаться, техника — ломаться, а мысли — петлять. Но в этой неразберихе есть смысл: тебе нужно пересмотреть, как ты общаешься. Иногда тишина говорит громче любых фраз.
♎ Весы
Деньги и самооценка переплетутся. Меркурий проверяет, насколько ты ценишь себя. Задержки в делах — не наказание, а тест на уверенность: не начнёшь сомневаться — выиграешь.
♏ Скорпион
Ты — в центре вихря. Старые чувства, кармические связи, возвращения из ниоткуда. Всё это — не случайность, а завершение старого цикла. Не сопротивляйся переменам: Меркурий ведёт тебя к обновлению личности.
♐ Стрелец
Хаос снаружи, но буря — внутри. Время освободиться от внутренних ограничений и страхов. Сны и символы подскажут, от чего ты должен отказаться, чтобы стать собой.
♑ Козерог
Ты смотришь на друзей иначе: кто даёт, а кто только берёт? Это время очистки круга общения и тихого переосмысления целей. Уединение поможет вернуть внутреннюю силу.
♒ Водолей
Ты можешь почувствовать усталость от света софитов. Мир зовёт к паузе, чтобы ты переосмыслил свой путь и амбиции. В карьере — не спеши. Всё, что задерживается, задерживается ради лучшего.
♓ Рыбы
Путешествия, планы, учёба — всё может меняться. Но это знак: ты идёшь не туда, где душа чувствует дом. Исправь маршрут, даже если это всего лишь направление мысли.