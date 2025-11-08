И снова - ретроградный Меркурий: как он повлияет на каждый знак зодиака до 29 ноября

Ретроградный Меркурий — это время возвращения к прошлому: к людям, вещам и ситуациям, которые когда-то играли важную роль. Можно вновь услышать о старых друзьях, родственниках или бывших возлюбленных. Это подходящее время, чтобы разобрать завалы — как дома, так и в голове.