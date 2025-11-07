Карты Таро - полный обзор и толкование

Младшие Арканы - это как фонари вдоль дороги: они показывают, как именно будет развиваться ситуация. Жезлы - стихия Огня, про творчество, порыв и амбиции. Если в раскладе их много, дела пойдут быстро, а на результат сильно влияют чистота намерений и ясность цели. В целом жезлы - про действие, инициативу, огонь внутри. Символ масти - посох/жезл, оттого в любовных раскладах эта масть нередко говорит о сильном физическом притяжении. Плюс дерево как материал - про рост и плоды, поэтому туз жезлов ассоциируется с началом, победой и будущим процветанием.