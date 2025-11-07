Карты Таро - полный обзор и толкование
Астрология

Карты Таро - полный обзор и толкование

Последние годы - прям бум. Карты Таро хотят все: в кризис, в туман, в момент «а что дальше-то делать». Хочется хоть какой-то точки устойчивости, чтобы притормозить, перевести дух и спокойно посмотреть на свою жизнь. Расклад помогает - ты реально садишься и думаешь, не на автомате, а с фокусом на себе и своих решениях.

Главная причина популярности простая: Карты Таро отлично подсвечивают внутренние процессы. С тарологом человек формулирует сложные вопросы, докапывается до корней своих проблем и вдруг по‑новому видит близких - их мотивы, их логику, их «почему».

В этом материале - обзор значений и толкование Таро, всех 78 карт.

Что такое карты Таро

Когда именно появилась первая колода, сказать сложно. Чаще всего упоминают ранний XV век, хотя есть и версии про Древний Египет. Сегодня Таро - это стройная система гадальных карт, с помощью которой ищут ответы и прикидывают сценарии будущего.

В Средние века колода была, по сути, игральной - с дополнительными козырями. Ее называли carte da trionfi («карты триумфов»), а с XVI века закрепилось слово tarocchi, чтобы отличать от обычных козырных колод. Играли знатные, карты дарили как дорогую вещь (каждую рисовали и украшали вручную), хотя существовали и более простые версии. Классический набор: 56 «обычных» карт, карта Дурака и 21 козырь - те самые будущие Старшие Арканы. До нас дошли несколько старых колод, например знаменитое Таро Висконти из собрания библиотеки Бейнеке Йельского университета.

Во второй половине XIX века интерес к Таро резко уходит в эзотерическую сторону. Элифас Леви связывает систему карт с каббалистическим Древом Жизни. В 1888‑м Уильям Уэсткотт и Сэмюэль Мазерс создают «Золотую Зарю» - орден/школу для магов - и выпускают манускрипт о том, что Таро не только предсказывают, но и могут влиять на ход событий. Гадать, по их подходу, следовало лишь опытным посвящённым.

А вот по‑настоящему «народной» колоду сделал Артур Эдвард Уэйт. В 1911 году он выпускает вариант, который сейчас считается классикой: иллюстрированы все 78 карт, а не только Старшие Арканы. Сегодня колод огромное количество, но чаще всего упоминают Уэйта, Таро Тота (Алистер Кроули) и Марсельское Таро.

Полезная выжимка

История. Первые упоминания относят к XIV–XV векам: изначально это просто игральные карты, а ближе к концу XVIII века их начинают использовать для предсказаний.

Первоисточник. Часто называют Италию, точнее - Флоренцию.

Прототипы. Образы семей Висконти и Сфорца - база многих первых рисунков.

Первый дизайн. Карты писали вручную, богато и с позолотой; позволить могли себе в основном аристократы.

Название. Сначала - «карты триумфов», позже - итальянское «tarocchi».

Состав колоды Таро

Большинство современных колод сохраняют одну и ту же структуру: Старшие и Младшие Арканы. Всего 78 карт: 22 Старших и 56 Младших. В Младших есть придворные - пажи, рыцари, королевы и короли.

Четыре масти:

  • Кубки (чаши) - про чувства и эмоции.
  • Мечи - про намерения и мысли.
  • Жезлы - про энергию, развитие, страсть.
  • Пентакли (монеты) - про материальные вопросы: деньги, здоровье, работу.

Каждой масти соответствует своя стихия - земля, вода, воздух, огонь. Принято считать, что Старшие Арканы (от 0 до 21) описывают путь человека: испытания, уроки, кульминации.

Значение и толкование карт Таро

«Аркан» переводится как «тайна» - и это очень в точку: в раскладе мы по сути расшифровываем символический язык. Чтобы было проще, держим в голове базу по стихиям:

  • Кубки - вода: чувства, интуиция, любовь.
  • Мечи - воздух: мысль, идеи, речь.
  • Пентакли - земля: тело, деньги, стабильность, природа.
  • Жезлы - огонь: творчество, страсть, амбиции, движение.

Старшие Арканы Таро

Старшие - самые «весомые» карты: без мастей, с уникальными названиями и номерами. Именно они чаще всего попадают на судьбоносные развилки и ключевые события. Иллюстрации в Старших предельно насыщены - каждый жест, знак, предмет что‑то да значит. Эти карты помогают описать психотип, собрать психологический портрет кверента, увидеть общий сюжет его пути. В сумме - 22 Старших Аркана, словно 22 возможных сценария.

Порядковый номер карты в колоде

Название карты           

Оригинальное название

0

Шут

The Fool

№1

Маг

The Magician

№2

Жрица

The High Priestess

№3

Императрица

The Empress

№4

Император

The Emperor

№5

Верховный жрец

The Hierophant

№6

Влюбленные

The Lovers

№7

Колесница

The Chariot

№8

Справедливость

Justice

№9

Отшельник

The Hermit

№10

Колесо Фортуны

Wheel of Fortune

№11

Сила

Strength

№12

Повешенный

The Hanged Man

№13

Смерть

Death

№14

Умеренность

Temperance

№15

Дьявол

The Devil

№16

Башня

The Tower

№17

Звезда

The Star

№18

Луна

The Moon

№19

Солнце

The Sun

№20

Суд

Judgement

№21

Мир

The World

Младшие Арканы Таро: Жезлы

Младшие Арканы - это как фонари вдоль дороги: они показывают, как именно будет развиваться ситуация. Жезлы - стихия Огня, про творчество, порыв и амбиции. Если в раскладе их много, дела пойдут быстро, а на результат сильно влияют чистота намерений и ясность цели. В целом жезлы - про действие, инициативу, огонь внутри. Символ масти - посох/жезл, оттого в любовных раскладах эта масть нередко говорит о сильном физическом притяжении. Плюс дерево как материал - про рост и плоды, поэтому туз жезлов ассоциируется с началом, победой и будущим процветанием.

Порядковый номер карты в колоде

Название карты                

Оригинальное название

№22

Король Жезлов

King of Wands

№23

Королева Жезлов

Queen of Wands

№24

Рыцарь Жезлов

Knight of Wands

№25

Паж Жезлов

Page of Wands

№26

Десятка Жезлов

Ten of Wands

№27

Девятка Жезлов

Nine of Wands

№28

Восьмерка Жезлов

Eight of Wands

№29

Семерка Жезлов

Seven of Wands

№30

Шестерка Жезлов

Six of Wands

№31

Пятерка Жезлов

Five of Wands

№32

Четверка Жезлов

Four of Wands

№33

Тройка Жезлов

Three of Wands

№34

Двойка Жезлов

Two of Wands

№35

Туз Жезлов

Aсe of Wands

Младшие Арканы Таро: Кубки

Кубки - масть двойственная (тот самый «шаг от любви до ненависти»). Она про эмоциональность, мечтательность, тонкую чувствительность - и иногда про склонность ускользать в грезы и откладывать дела. В раскладах много Кубков - это про праздники, приятные встречи, подарки, признания и вообще весь спектр любовных состояний, от симпатии до глубокой привязанности.

Порядковый номер карты в колоде

Название карты               

Оригинальное название

№36

Король Кубков

King of Cups

№37

Королева Кубков

Queen of Cups

№38

Рыцарь Кубков

Knight of Cups

№39

Паж Кубков

Page of Cups

№40

Десятка Кубков

Ten of Cups

№41

Девятка Кубков

Nine of Cups

№42

Восьмерка Кубков

Eight of Cups

№43

Семерка Кубков

Seven of Cups

№44

Шестерка Кубков

Six of Cups

№45

Пятерка Кубков

Five of Cups

№46

Четверка Кубков

Four of Cups

№47

Тройка Кубков

Three of Cups

№48

Двойка Кубков

Two of Cups

№49

Туз Кубков

Ace of Cups

Младшие Арканы Таро: Мечи

Мечи - о действии и сопротивлении: держать позицию, отстаивать свое. Это воздух - вездесущий, иногда резкий. Поэтому в этой масти рядом с силой и решимостью часто идут темы боли, утрат, конфликтов. В положительном ключе мечи - железная воля и ясный ум. Как «личность» масти - это военный, лидер, управленец. С мечами дорога к цели не самая легкая, но и победа оттого весомее. Всего в масти 14 карт.

Порядковый номер карты в колоде

Название карты              

Оригинальное название

№50

Король Мечей

King of Swords

№51

Королева Мечей

Queen of Swords

№52

Рыцарь Мечей

Knight of Swords

№53

Паж Мечей

Page of Swords

№54

Десятка Мечей

Ten of Swords

№55

Девятка мечей

Nine of Swords

№56

Восьмерка Мечей

Eight of Swords

№57

Семерка Мечей

Seven of Swords

№58

Шестерка Мечей

Six of Swords

№59

Пятерка Мечей

Five of Swords

№60

Четверка Мечей

Four of Swords

№61

Тройка Мечей

Three of Swords

№62

Двойка Мечей

Two of Swords

№63

Туз Мечей

Ace of Swords

Младшие Арканы Таро: Пентакли

Пентакли - это про карьеру, деньги, имущество и все «осязаемое». Земля - стихия рациональная: сделки, договоренности, покупка‑продажа, стабильность. По этой масти часто можно прямо «по дням» уловить сроки денежных событий. Личности «пентаклевые» - люди обеспеченные и практичные; в некоторых сочетаниях карт - склонные к накопительству. Туз пентаклей - обычно лучшая карта в колоде: успех, достижение целей, богатство, удовлетворенность амбициями. Перевернутые значения читаются наоборот или указывают на сложности по пути к благоприятному исходу.

Порядковый номер карты в колоде

Название карты                    

Оригинальное название

№64

Король Пентаклей

King of Pentacles

№65

Королева Пентаклей

Queen of Pentacles

№66

Рыцарь Пентаклей

Knight of Pentacles

№67

Паж Пентаклей

Page of Pentacles

№68

Десятка Пентаклей

Ten of Pentacles

№69

Девятка Пентаклей

Nine of Pentacles

№70

Восьмерка Пентаклей

Eight of Pentacles

№71

Семерка Пентаклей

Seven of Pentacles

№72

Шестерка Пентаклей

Six of Pentacles

№73

Пятерка Пентаклей

Five of Pentacles

№74

Четверка Пентаклей

Four of Pentacles

№75

Тройка Пентаклей

Three of Pentacles

№76

Двойка Пентаклей

Two of Pentacles

№77

Туз Пентаклей

Ace of Pentacles
Версии колод Таро

Колоды бывают очень разные: отличаются количеством карт, оформлением, нотациями - но логика системы одна. Чаще всего работают по структуре Уэйта, хотя авторских интерпретаций море. Базовые варианты, которые часто встречаются:

Висконти‑Сфорца. Одна из самых старых колод, выросшая из предшественника тарокки. Сюжеты - дух итальянского Возрождения: рукописные изображения с позолотой. Сейчас известно 271 карта; экземпляры разбросаны по музеям мира.

Марсельское Таро. Датируется XVI веком. Персонажи проще по рисунку, без излишней позолоты; такие карты были недорогими и массовыми.

Таро Папюса. Проект французского оккультиста Жерара Анкосса; визуальный стиль - «египетский».

Эта колода - негласный стандарт. Её любят и новички, и маститые тарологи: «открывается» легко и дает ясные, образные ответы. Уэйт сделал рисунки выразительными и сюжетными - каждую карту удобно «читать» целиком. Предположительно, колода создана в 1910 году. Внутри - те же четыре масти (кубки, жезлы, мечи, пентакли). Если ранние наборы обходились символами и цифрами, то у Уэйта сцена есть на каждой карте - и это сильно упрощает чтение.

Колода Алистера Кроули

Этой колодой пользуются многие практики - толкование получается глубоким и азартным. Кроули переименовал некоторые арканы и масти, а сюжетные сцены с карт вообще снял, что делает процесс сложнее, но любопытнее. Важный момент: здесь нет перевернутых карт. К Таро Кроули часто обращаются в действительно серьезных вопросах - духовный рост, поиск пути. Для быта есть варианты попроще. В работе с этой колодой любят придерживаться ритуала: раскладывать левой рукой и на зеленом фоне.

Дизайн колод Таро

У каждой колоды - свой размер, эстетика и даже словарь. Где‑то Король - это Отец, а Паж - Принцесса. Условно можно выделить три подхода:

Универсальные классические. Самый понятный и востребованный тип для старта - обычно Марсель или Райдер‑Уэйт. Картинки простые, читаемые, легко транслируются в жизненные ситуации: символы и детали работают как текст.

Славянские колоды. На картах - боги и атрибутика славян, животные, руны. Здесь важен не только рисунок, но и идея: руны традиционно читаются как защитный инструмент, без «темной» стороны.

Авторские Таро. Их рисуют практикующие тарологи под свой стиль: дополняют классические образы, заводят в мифы или, наоборот, переносят в современную культуру.

Есть и совсем необычные дизайны - «кошачьи», мультяшные, «киношные» и т.д.

