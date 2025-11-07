Карты Таро - полный обзор и толкование
Последние годы - прям бум. Карты Таро хотят все: в кризис, в туман, в момент «а что дальше-то делать». Хочется хоть какой-то точки устойчивости, чтобы притормозить, перевести дух и спокойно посмотреть на свою жизнь. Расклад помогает - ты реально садишься и думаешь, не на автомате, а с фокусом на себе и своих решениях.
Главная причина популярности простая: Карты Таро отлично подсвечивают внутренние процессы. С тарологом человек формулирует сложные вопросы, докапывается до корней своих проблем и вдруг по‑новому видит близких - их мотивы, их логику, их «почему».
Что такое карты Таро
Когда именно появилась первая колода, сказать сложно. Чаще всего упоминают ранний XV век, хотя есть и версии про Древний Египет. Сегодня Таро - это стройная система гадальных карт, с помощью которой ищут ответы и прикидывают сценарии будущего.
В Средние века колода была, по сути, игральной - с дополнительными козырями. Ее называли carte da trionfi («карты триумфов»), а с XVI века закрепилось слово tarocchi, чтобы отличать от обычных козырных колод. Играли знатные, карты дарили как дорогую вещь (каждую рисовали и украшали вручную), хотя существовали и более простые версии. Классический набор: 56 «обычных» карт, карта Дурака и 21 козырь - те самые будущие Старшие Арканы. До нас дошли несколько старых колод, например знаменитое Таро Висконти из собрания библиотеки Бейнеке Йельского университета.
Во второй половине XIX века интерес к Таро резко уходит в эзотерическую сторону. Элифас Леви связывает систему карт с каббалистическим Древом Жизни. В 1888‑м Уильям Уэсткотт и Сэмюэль Мазерс создают «Золотую Зарю» - орден/школу для магов - и выпускают манускрипт о том, что Таро не только предсказывают, но и могут влиять на ход событий. Гадать, по их подходу, следовало лишь опытным посвящённым.
А вот по‑настоящему «народной» колоду сделал Артур Эдвард Уэйт. В 1911 году он выпускает вариант, который сейчас считается классикой: иллюстрированы все 78 карт, а не только Старшие Арканы. Сегодня колод огромное количество, но чаще всего упоминают Уэйта, Таро Тота (Алистер Кроули) и Марсельское Таро.
Полезная выжимка
История. Первые упоминания относят к XIV–XV векам: изначально это просто игральные карты, а ближе к концу XVIII века их начинают использовать для предсказаний.
Первоисточник. Часто называют Италию, точнее - Флоренцию.
Прототипы. Образы семей Висконти и Сфорца - база многих первых рисунков.
Первый дизайн. Карты писали вручную, богато и с позолотой; позволить могли себе в основном аристократы.
Название. Сначала - «карты триумфов», позже - итальянское «tarocchi».
Состав колоды Таро
Большинство современных колод сохраняют одну и ту же структуру: Старшие и Младшие Арканы. Всего 78 карт: 22 Старших и 56 Младших. В Младших есть придворные - пажи, рыцари, королевы и короли.
Четыре масти:
- Кубки (чаши) - про чувства и эмоции.
- Мечи - про намерения и мысли.
- Жезлы - про энергию, развитие, страсть.
- Пентакли (монеты) - про материальные вопросы: деньги, здоровье, работу.
Каждой масти соответствует своя стихия - земля, вода, воздух, огонь. Принято считать, что Старшие Арканы (от 0 до 21) описывают путь человека: испытания, уроки, кульминации.
Значение и толкование карт Таро
«Аркан» переводится как «тайна» - и это очень в точку: в раскладе мы по сути расшифровываем символический язык. Чтобы было проще, держим в голове базу по стихиям:
- Кубки - вода: чувства, интуиция, любовь.
- Мечи - воздух: мысль, идеи, речь.
- Пентакли - земля: тело, деньги, стабильность, природа.
- Жезлы - огонь: творчество, страсть, амбиции, движение.
Старшие Арканы Таро
Старшие - самые «весомые» карты: без мастей, с уникальными названиями и номерами. Именно они чаще всего попадают на судьбоносные развилки и ключевые события. Иллюстрации в Старших предельно насыщены - каждый жест, знак, предмет что‑то да значит. Эти карты помогают описать психотип, собрать психологический портрет кверента, увидеть общий сюжет его пути. В сумме - 22 Старших Аркана, словно 22 возможных сценария.
|
Порядковый номер карты в колоде
|
Название карты
|
Оригинальное название
|
0
|
The Fool
|
№1
|
The Magician
|
№2
|
The High Priestess
|
№3
|
The Empress
|
№4
|
The Emperor
|
№5
|
The Hierophant
|
№6
|
The Lovers
|
№7
|
The Chariot
|
№8
|
Justice
|
№9
|
The Hermit
|
№10
|
Wheel of Fortune
|
№11
|
Strength
|
№12
|
The Hanged Man
|
№13
|
Death
|
№14
|
Temperance
|
№15
|
The Devil
|
№16
|
The Tower
|
№17
|
The Star
|
№18
|
The Moon
|
№19
|
The Sun
|
№20
|
Judgement
|
№21
|
The World
Младшие Арканы Таро: Жезлы
Младшие Арканы - это как фонари вдоль дороги: они показывают, как именно будет развиваться ситуация. Жезлы - стихия Огня, про творчество, порыв и амбиции. Если в раскладе их много, дела пойдут быстро, а на результат сильно влияют чистота намерений и ясность цели. В целом жезлы - про действие, инициативу, огонь внутри. Символ масти - посох/жезл, оттого в любовных раскладах эта масть нередко говорит о сильном физическом притяжении. Плюс дерево как материал - про рост и плоды, поэтому туз жезлов ассоциируется с началом, победой и будущим процветанием.
|
Порядковый номер карты в колоде
|
Название карты
|
Оригинальное название
|
№22
|
Король Жезлов
|
King of Wands
|
№23
|
Королева Жезлов
|
Queen of Wands
|
№24
|
Рыцарь Жезлов
|
Knight of Wands
|
№25
|
Паж Жезлов
|
Page of Wands
|
№26
|
Десятка Жезлов
|
Ten of Wands
|
№27
|
Девятка Жезлов
|
Nine of Wands
|
№28
|
Восьмерка Жезлов
|
Eight of Wands
|
№29
|
Семерка Жезлов
|
Seven of Wands
|
№30
|
Шестерка Жезлов
|
Six of Wands
|
№31
|
Пятерка Жезлов
|
Five of Wands
|
№32
|
Четверка Жезлов
|
Four of Wands
|
№33
|
Тройка Жезлов
|
Three of Wands
|
№34
|
Двойка Жезлов
|
Two of Wands
|
№35
|
Туз Жезлов
|
Aсe of Wands
Младшие Арканы Таро: Кубки
Кубки - масть двойственная (тот самый «шаг от любви до ненависти»). Она про эмоциональность, мечтательность, тонкую чувствительность - и иногда про склонность ускользать в грезы и откладывать дела. В раскладах много Кубков - это про праздники, приятные встречи, подарки, признания и вообще весь спектр любовных состояний, от симпатии до глубокой привязанности.
|
Порядковый номер карты в колоде
|
Название карты
|
Оригинальное название
|
№36
|
Король Кубков
|
King of Cups
|
№37
|
Королева Кубков
|
Queen of Cups
|
№38
|
Рыцарь Кубков
|
Knight of Cups
|
№39
|
Паж Кубков
|
Page of Cups
|
№40
|
Десятка Кубков
|
Ten of Cups
|
№41
|
Девятка Кубков
|
Nine of Cups
|
№42
|
Восьмерка Кубков
|
Eight of Cups
|
№43
|
Семерка Кубков
|
Seven of Cups
|
№44
|
Шестерка Кубков
|
Six of Cups
|
№45
|
Пятерка Кубков
|
Five of Cups
|
№46
|
Четверка Кубков
|
Four of Cups
|
№47
|
Тройка Кубков
|
Three of Cups
|
№48
|
Двойка Кубков
|
Two of Cups
|
№49
|
Туз Кубков
|
Ace of Cups
Младшие Арканы Таро: Мечи
Мечи - о действии и сопротивлении: держать позицию, отстаивать свое. Это воздух - вездесущий, иногда резкий. Поэтому в этой масти рядом с силой и решимостью часто идут темы боли, утрат, конфликтов. В положительном ключе мечи - железная воля и ясный ум. Как «личность» масти - это военный, лидер, управленец. С мечами дорога к цели не самая легкая, но и победа оттого весомее. Всего в масти 14 карт.
|
Порядковый номер карты в колоде
|
Название карты
|
Оригинальное название
|
№50
|
Король Мечей
|
King of Swords
|
№51
|
Королева Мечей
|
Queen of Swords
|
№52
|
Рыцарь Мечей
|
Knight of Swords
|
№53
|
Паж Мечей
|
Page of Swords
|
№54
|
Десятка Мечей
|
Ten of Swords
|
№55
|
Девятка мечей
|
Nine of Swords
|
№56
|
Восьмерка Мечей
|
Eight of Swords
|
№57
|
Семерка Мечей
|
Seven of Swords
|
№58
|
Шестерка Мечей
|
Six of Swords
|
№59
|
Пятерка Мечей
|
Five of Swords
|
№60
|
Четверка Мечей
|
Four of Swords
|
№61
|
Тройка Мечей
|
Three of Swords
|
№62
|
Двойка Мечей
|
Two of Swords
|
№63
|
Туз Мечей
|
Ace of Swords
Младшие Арканы Таро: Пентакли
Пентакли - это про карьеру, деньги, имущество и все «осязаемое». Земля - стихия рациональная: сделки, договоренности, покупка‑продажа, стабильность. По этой масти часто можно прямо «по дням» уловить сроки денежных событий. Личности «пентаклевые» - люди обеспеченные и практичные; в некоторых сочетаниях карт - склонные к накопительству. Туз пентаклей - обычно лучшая карта в колоде: успех, достижение целей, богатство, удовлетворенность амбициями. Перевернутые значения читаются наоборот или указывают на сложности по пути к благоприятному исходу.
|
Порядковый номер карты в колоде
|
Название карты
|
Оригинальное название
|
№64
|
Король Пентаклей
|
King of Pentacles
|
№65
|
Королева Пентаклей
|
Queen of Pentacles
|
№66
|
Рыцарь Пентаклей
|
Knight of Pentacles
|
№67
|
Паж Пентаклей
|
Page of Pentacles
|
№68
|
Десятка Пентаклей
|
Ten of Pentacles
|
№69
|
Девятка Пентаклей
|
Nine of Pentacles
|
№70
|
Восьмерка Пентаклей
|
Eight of Pentacles
|
№71
|
Семерка Пентаклей
|
Seven of Pentacles
|
№72
|
Шестерка Пентаклей
|
Six of Pentacles
|
№73
|
Пятерка Пентаклей
|
Five of Pentacles
|
№74
|
Четверка Пентаклей
|
Four of Pentacles
|
№75
|
Тройка Пентаклей
|
Three of Pentacles
|
№76
|
Двойка Пентаклей
|
Two of Pentacles
|
№77
|
Туз Пентаклей
|
Ace of Pentacles
Версии колод Таро
Колоды бывают очень разные: отличаются количеством карт, оформлением, нотациями - но логика системы одна. Чаще всего работают по структуре Уэйта, хотя авторских интерпретаций море. Базовые варианты, которые часто встречаются:
Висконти‑Сфорца. Одна из самых старых колод, выросшая из предшественника тарокки. Сюжеты - дух итальянского Возрождения: рукописные изображения с позолотой. Сейчас известно 271 карта; экземпляры разбросаны по музеям мира.
Марсельское Таро. Датируется XVI веком. Персонажи проще по рисунку, без излишней позолоты; такие карты были недорогими и массовыми.
Таро Папюса. Проект французского оккультиста Жерара Анкосса; визуальный стиль - «египетский».
Эта колода - негласный стандарт. Её любят и новички, и маститые тарологи: «открывается» легко и дает ясные, образные ответы. Уэйт сделал рисунки выразительными и сюжетными - каждую карту удобно «читать» целиком. Предположительно, колода создана в 1910 году. Внутри - те же четыре масти (кубки, жезлы, мечи, пентакли). Если ранние наборы обходились символами и цифрами, то у Уэйта сцена есть на каждой карте - и это сильно упрощает чтение.
Колода Алистера Кроули
Этой колодой пользуются многие практики - толкование получается глубоким и азартным. Кроули переименовал некоторые арканы и масти, а сюжетные сцены с карт вообще снял, что делает процесс сложнее, но любопытнее. Важный момент: здесь нет перевернутых карт. К Таро Кроули часто обращаются в действительно серьезных вопросах - духовный рост, поиск пути. Для быта есть варианты попроще. В работе с этой колодой любят придерживаться ритуала: раскладывать левой рукой и на зеленом фоне.
Дизайн колод Таро
У каждой колоды - свой размер, эстетика и даже словарь. Где‑то Король - это Отец, а Паж - Принцесса. Условно можно выделить три подхода:
Универсальные классические. Самый понятный и востребованный тип для старта - обычно Марсель или Райдер‑Уэйт. Картинки простые, читаемые, легко транслируются в жизненные ситуации: символы и детали работают как текст.
Славянские колоды. На картах - боги и атрибутика славян, животные, руны. Здесь важен не только рисунок, но и идея: руны традиционно читаются как защитный инструмент, без «темной» стороны.
Авторские Таро. Их рисуют практикующие тарологи под свой стиль: дополняют классические образы, заводят в мифы или, наоборот, переносят в современную культуру.
Есть и совсем необычные дизайны - «кошачьи», мультяшные, «киношные» и т.д.