В какие даты рождаются самые требовательные люди с высокой самооценкой

Те, кто появился на свет 17-го числа, обладают редкой стойкостью. Их покровитель — Сатурн, планета кармы, дисциплины и честности. Эти люди готовы упорно трудиться ради своей мечты, обладая терпением и последовательностью. Они не спешат, ведь знают: лучшее требует времени. Их принципы непоколебимы, мораль — как компас. Иногда окружающим кажется, что они слишком строги или идеалистичны, но те, кто рождён 17-го, никогда не предают себя.