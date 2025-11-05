"Симфонический хит с Goran Gora": городские ритмы, хип-хоп и Национальный симфонический оркестр Латвии
В четверг, 13 ноября, в 12:00 и 19:00 в Доме конгрессов состоится концерт Латвийского национального симфонического оркестра (LNSO) — «Симфонический хит с Goran Gora. Городская симфония и хип-хоп танец». Здесь электронная музыка встретится с мощью оркестра, урбанистическими ритмами и движением.
На сцену под управлением дирижера Яниса Стафецкиса выйдет Янис Холштейнс-Упманис (Goran Gora), к которому присоединится специальный гость — антрополог и архитектор Матис Штейнертс. Вместе они попытаются ответить на вопрос: как звучит город во всех своих проявлениях?
Во время концерта прозвучат произведения Аарона Копленда, Леонарда Бернстайна и Джорджа Гершвина — композиторов, чья музыка соединила классику и популярные жанры XX века. На сцене также выступит мультиинструменталист Rick Feds, известный своими эффектными перформансами, а танцоры хип-хопа представят специально созданную для этого концерта хореографию.
Симфония города и современности
Проект «Симфонический хит с Goran Gora» уже стал доброй традицией LNSO. Его цель — показать, что симфоническая музыка может быть современной, живой и близкой молодым слушателям. Каждый концерт этого цикла объединяет оркестровую музыку с визуальным искусством, ломая стереотипы о «строгой классике».
Тема ноябрьского концерта звучит как манифест: «Суета, шум и бетонные джунгли... и посреди всего этого — Я». Программа исследует динамику города, его звуки и ритмы, а также то, как музыка помогает их услышать и осмыслить.
Музыка, ритмы и технологии
Rick Feds, один из самых известных латвийских исполнителей на midi-контроллерах, представит мощное шоу, где живое исполнение соединится с визуальными эффектами и светом. Его перформансы уже покорили публику в Нью-Йорке, Вашингтоне и Филадельфии, а теперь он перенесет эту энергию на рижскую сцену.
Хореографию хип-хоп-перформанса создали Майя Капралова, София Гедзенюк, Анастасия Ясвина, Алексей Розитс, Алвис Шварц и Акселс Шелдерс.
За дирижерским пультом — Янис Стафецкис, дирижер LNSO с сезона 2022/2023. До этого он работал с ведущими коллективами Латвии, был концертмейстером контрабасов в Sinfonietta Rīga и основал Резекненский камерный оркестр.
Над постановкой работают режиссер Роберт Рубинс, художник Кришс Салманис, анимацию создает Паулс Пойканс, драматург — Янис Йоневс.
Билеты на концерт доступны в кассах и онлайн на bilesuparadize.lv.
Следить за событиями LNSO можно на lnso.lv и Facebook LNSO.