"Симфонический хит с Goran Gora": городские ритмы, хип-хоп и Национальный симфонический оркестр Латвии

Rick Feds, один из самых известных латвийских исполнителей на midi-контроллерах, представит мощное шоу, где живое исполнение соединится с визуальными эффектами и светом. Его перформансы уже покорили публику в Нью-Йорке, Вашингтоне и Филадельфии, а теперь он перенесет эту энергию на рижскую сцену.