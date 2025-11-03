Начиная с 4 ноября, эти четыре знака зодиака наконец почувствуют мощные изменения в жизни

Марс — планета действия, и в вашем знаке, Стрельце, это означает, что в ближайшие недели вы получите множество возможностей, создающих ощущение, что жизнь наконец идёт в правильном направлении. Марс снабжает вас энергией, необходимой для реализации желаемого. Мечты, которые могли быть подавлены во время затмений, вновь всплывут, а оптимизм поможет двигаться вперёд. Однако с огненной энергией этого транзита важно контролировать свои поступки и отношение к другим. Марс делает вас энергичным и целеустремлённым, но есть риск сжечь мосты и выплеснуть ярость на окружающих. Думайте, прежде чем говорить, будьте готовы извиниться и признавать ошибки.