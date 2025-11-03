Начиная с 4 ноября, эти четыре знака зодиака наконец почувствуют мощные изменения в жизни
Четыре знака зодиака наконец почувствуют, что их жизнь движется в правильном направлении. Это мощное время, чтобы начать новое, даже несмотря на то, что 9 ноября Меркурий станет ретроградным, пишет YourTango.
Стрелец
Марс — планета действия, и в вашем знаке, Стрельце, это означает, что в ближайшие недели вы получите множество возможностей, создающих ощущение, что жизнь наконец идёт в правильном направлении. Марс снабжает вас энергией, необходимой для реализации желаемого. Мечты, которые могли быть подавлены во время затмений, вновь всплывут, а оптимизм поможет двигаться вперёд. Однако с огненной энергией этого транзита важно контролировать свои поступки и отношение к другим. Марс делает вас энергичным и целеустремлённым, но есть риск сжечь мосты и выплеснуть ярость на окружающих. Думайте, прежде чем говорить, будьте готовы извиниться и признавать ошибки.
Рыбы
Хотя Марс будет в квадрате к вашему знаку, эта энергия даст ключевые моменты ясности и возможности на работе, которые позволят почувствовать движение жизни в нужном направлении. Даже без особых карьерных амбиций окружающие будут замечать ваши усилия. Марс в Стрельце запускает фазу планирования финансового расширения. Сатурн уже в вашем знаке показывает, как быть более зрелыми и серьёзными, а Марс может стать разрушительной силой. Действуйте осторожно, сосредоточьтесь на цели. Этот транзит покажет, как быть лидером и вдохновлять других, а также получать поддержку от окружающих.
Близнецы
С 4 ноября важно ставить себя на первое место и учиться управлять эмоциями, чтобы ваши отношения процветали. Марс в Стрельце освещает сектор отношений, а работа с другими будет важной темой, начавшейся с новолуния в Весах 21 октября. Этот период проверит вашу дипломатичность. Если вы были более замкнутыми, Марс поможет раскрыться и вновь стать общительным. Энергия также проливает свет на ваши амбиции, цели и трудовую этику.
Дева
Марс в Стрельце замедлит вас и даст новый опыт обучения, который поможет почувствовать, что жизнь движется в правильном направлении. Вы по-новому посмотрите на дружеские отношения, встретите вдохновляющих людей и получите советы и наставления, которые пригодятся в будущем. Марс освещает финансовый сектор, способствует разумной трате и накоплению. Энергия поможет заботиться о ранее посеянных «семенах» — важно действовать постепенно и последовательно.
Во время этого транзита Марс будет сталкиваться с Сатурном, создавая трение в партнёрских отношениях. Постарайтесь улаживать конфликты и не держать обид. Это может стать плодотворным временем, когда вы начнёте двигаться вперёд и достигать прорывов, используя потенциал Марса.