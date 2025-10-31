Все больше жителей Латвии отказываются готовить еду дома. Каковы причины?

Анализ данных показывает, что каждый пятый опрошенный в возрасте до 49 лет покупает готовую кулинарию не реже одного раза в неделю, и чем моложе человек, тем чаще он использует эту возможность. Молодежь до 29 лет покупает готовую еду на вынос несколько раз в неделю, и с возрастом эта тенденция постепенно снижается. Люди старше 50 лет выбирают этот вариант реже, однако пятая часть из них признает, что покупает готовую еду хотя бы несколько раз в месяц.