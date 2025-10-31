Все больше жителей Латвии отказываются готовить еду дома. Каковы причины?
Готовую кулинарию или еду на вынос из магазина, кафе или ресторана регулярно покупает почти каждый второй житель Латвии. Причины разные - у кого-то нет времени, а кто-то просто не любит мыть посуду.
Особенно активно этой возможностью пользуются 70 процентов молодежи, 65 процентов людей в возрасте от 30 до 39 лет и 50 процентов жителей в возрасте 40–49 лет. Главная причина, по которой предпочитают готовую еду, — нехватка времени: на это указали 42 процента опрошенных, и это характерно почти для всех возрастных групп, свидетельствует опрос, проведенный компанией LIDO.
Каждый пятый покупает готовую еду не реже раза в неделю
Ритм жизни становится все быстрее, и один из способов сэкономить время — не готовить самостоятельно, а купить готовую еду на вынос. Так поступают не реже одного раза в неделю 16 процентов опрошенных, несколько раз в неделю — 13 процентов, а несколько раз в месяц — 22 процента.
Анализ данных показывает, что каждый пятый опрошенный в возрасте до 49 лет покупает готовую кулинарию не реже одного раза в неделю, и чем моложе человек, тем чаще он использует эту возможность. Молодежь до 29 лет покупает готовую еду на вынос несколько раз в неделю, и с возрастом эта тенденция постепенно снижается. Люди старше 50 лет выбирают этот вариант реже, однако пятая часть из них признает, что покупает готовую еду хотя бы несколько раз в месяц.
Выбор, продиктованный нехваткой времени
Главным мотивом выбора готовой еды является нехватка времени — на это указали 42 процента респондентов. На втором месте — удобство: почти треть опрошенных призналась, что их выбор связан не только с экономией времени, но и с возможностью избежать приготовления пищи и мытья посуды. В то же время 24 процента отметили, что готовая кулинария дает возможность питаться разнообразнее.
Женщины чаще, чем мужчины, называют нехватку времени важным фактором — 45 процентов против 39. Вероятно, это связано с традиционным распределением бытовых обязанностей — приготовление пищи по-прежнему в основном лежит на женщинах, и готовая еда для них становится способом облегчить повседневную жизнь.
Анализ данных показывает, что нехватка времени является важным фактором во всех возрастных группах до 59 лет — об этом упомянула примерно половина респондентов. Только среди пожилых людей (60–74 года) доля таких ответов снижается до 24 процентов, поскольку на этом жизненном этапе ритм становится спокойнее, а свободного времени больше.
Удобство как преимущество готовой еды чаще всего отмечает молодежь — почти половина (47 процентов) опрошенных в возрасте 18–29 лет. С возрастом эта тенденция постепенно уменьшается: среди тридцатилетних удобство важно для 37 процентов, среди сорокалетних — для 32 процентов, но все же реже, чем для самой молодой группы.
Как ранее писал Otkrito.lv, другое исследование показало, что жители Латвии много денег в ресторанах и столовых не оставляют.