Изысканная французская симфоническая музыка в Рундальском дворце

🎶 Во второй половине ноября, после успеха программы «Мартиньш Браунс. Песня об игре», покорившей Лиепаю летом 2024 года, оркестр приглашает слушателей на незабываемые музыкальные вечера: в Цесисе (21.11.), Резекне (22.11.), Елгаве (28.11.) и Вентспилсе (29.11.). Под руководством Андриса Вейсманиса и вместе с солистами Ренарсом Кауперсом, Даумантсом Калниньшем и Иевой Керевицей прозвучат как проникновенно-меланхоличные, так и иронично-молодые песни легендарного композитора Мартиньша Браунса — "Dziesma par spēli", "Daugaviņa", "Dzied' ar mani tautu meita", "Es nesatiku", "Lielais Alberts", "Mīla ir kā uguns", "Mūžīgā pilsēta" и другие.