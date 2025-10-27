Изысканная французская симфоническая музыка в Рундальском дворце
В минувшие выходные, 25 октября, в роскошных залах Рундальского дворца звучала изысканная французская симфоническая музыка. Лиепайский симфонический оркестр под управлением Гунтиса Кузмы исполнил Концерт для флейты Жака Ибера вместе с солисткой Эгией Спроге.
В рамках концертного цикла «Звуки Лиепаи в Рундальском дворце» оркестр пригласил слушателей насладиться тремя шедеврами французских композиторов, в которых воплотились элегантность, изящество и мелодическая поэзия симфонической музыки — от загадочной лирики Габриеля Форе до виртуозного блеска Жака Ибера и юношеской страсти Жоржа Бизе.
Продолжение концертного цикла «Звуки Лиепаи в Рундальском дворце» состоится 13 декабря — публику ждёт барочная музыкальная феерия с ансамблем старинной музыки Sonore antiqua и оперной певицей Гунтой Гелготе.
А уже в ноябре Лиепайский симфонический оркестр готовит три масштабных музыкальных события:
🎵 7 и 8 ноября концертный зал «Большой янтарь» (Lielais dzintars) приглашает на кульминацию празднования десятилетия, где будет осуществлена давняя мечта — прозвучит романтическая оратория Арнольда Шёнберга «Песни Гурре». На одной сцене соберутся более 250 профессиональных музыкантов: пять солистов, большой смешанный хор, три мужских хора и грандиозный оркестр.
🎂 17 ноября оркестр примет участие в праздничном концерте ко Дню рождения Латвии, который в этом году доверен Янису Шипкевичу и Рейнису Сейянсу. Публику ждёт уникальная возможность услышать живое исполнение проекта «Прислушайся к метели душ» — цикла песен, дорогих сердцу каждого латыша и звучавших в домах по всей стране на протяжении поколений.
🎶 Во второй половине ноября, после успеха программы «Мартиньш Браунс. Песня об игре», покорившей Лиепаю летом 2024 года, оркестр приглашает слушателей на незабываемые музыкальные вечера: в Цесисе (21.11.), Резекне (22.11.), Елгаве (28.11.) и Вентспилсе (29.11.). Под руководством Андриса Вейсманиса и вместе с солистами Ренарсом Кауперсом, Даумантсом Калниньшем и Иевой Керевицей прозвучат как проникновенно-меланхоличные, так и иронично-молодые песни легендарного композитора Мартиньша Браунса — "Dziesma par spēli", "Daugaviņa", "Dzied' ar mani tautu meita", "Es nesatiku", "Lielais Alberts", "Mīla ir kā uguns", "Mūžīgā pilsēta" и другие.