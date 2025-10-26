Эти знаки зодиака получат редкий шанс начать новую жизнь - счастливые перемены уже на пороге
Когда Луна входит в знак Козерога, пространство наполняется энергией стабильности, ответственности и внутренней силы. Для представителей этих знаков наступает период, когда упорство и настойчивость наконец-то приносят результаты. Всё, что казалось долгим и трудным, начинает давать свои ростки. Уверенность в себе становится главным источником силы, пишет YourTango.
♈ Овен
Если в последнее время вы сомневались в правильности своих шагов, то это время принесёт ясность и подтверждение: вы шли верным путём. Луна в Козероге поможет взглянуть на ситуацию с новой стороны — и всё начнёт двигаться вперёд.
Может прийти важное известие, предложение или знак, который подтвердит: ваши усилия были не напрасны. Сейчас всё складывается в вашу пользу — не упустите момент действовать.
♋ Рак
Для Раков это время станет временем внутреннего равновесия и зрелых решений. Под влиянием Луны в Козероге вы чувствуете уверенность и твёрдую опору.
Вы сможете ясно оценить происходящее и сделать шаг, который раньше казался сложным. Возможно новое партнёрство или перспектива, приносящая ощущение стабильности и роста.
♎ Весы
Для вас наступает время, когда гармония встречается с уверенностью. Луна в Козероге помогает отбросить сомнения и действовать целеустремлённо. Вы почувствуете, что внутренние колебания уходят, а решения даются легко. Возможна встреча с человеком, который подтолкнёт к важному шагу — в деловой сфере, в отношениях или в личных целях.
Перед вами откроются двери, что раньше казались закрытыми. Главное — направить энергию туда, где вы хотите видеть результат. Всё, что вы начнёте сейчас, имеет потенциал на долгосрочный успех.