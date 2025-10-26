Эти знаки зодиака получат редкий шанс начать новую жизнь - счастливые перемены уже на пороге

Для вас наступает время, когда гармония встречается с уверенностью. Луна в Козероге помогает отбросить сомнения и действовать целеустремлённо. Вы почувствуете, что внутренние колебания уходят, а решения даются легко. Возможна встреча с человеком, который подтолкнёт к важному шагу — в деловой сфере, в отношениях или в личных целях.