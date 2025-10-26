Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 26 октября
Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 26 октября

В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.

Овен

Сегодня вы сами создадите себе трудности, считая, что должны переделать кучу дел, не прибегая при этом к посторонней помощи. Расслабьтесь, больше половины будет сделано и вовсе без вашего участия.

Телец

Сегодня у вас появится шанс восстановить когда-то сожженный мост. Не спешите от него отказываться.

Близнецы

Не стоит пребывать в уверенности, что окружающий мир без вас не обойдется. Еще как обойдется, правда недолго. Но пока можете позволить себе расслабиться.

Рак

Если вас спрашивают "Как дела?", еще не значит, что надо немедленно и со всей обстоятельностью начинать рассказывать как. Последите за собой, сегодня вы можете оказаться чрезмерно многословным.

Лев

Сегодня вам стоит посетить какое-нибудь многолюдное и, желательно, нескучное место. Проведя этот день в гордом одиночестве, вы лишите себя и других великолепного развлечения.

Дева

Сегодня окружающие будут удивительно милы и дружелюбны. Ответьте им взаимностью, и день можно будет считать прожитым не зря.

Весы

Сегодня велика вероятность попасть в неловкую ситуацию. Будьте готовы держать хорошую мину при не самой лучшей игре.

Скорпион

Вы, возможно, присоединились не к той компании. Взвесьте все "за" и "против", может быть, вы поймете, что пора не просто менять окружение, а что это надо сделать как можно быстрее.

Стрелец

Хотя содержание, обычно, и считается моментом более важным, нежели форма, сегодня вам стоит позаботится именно о внешней красоте. Да и самому приятно посмотреть будет.

Козерог

Сегодня вам может обуять неуемное любопытство. Лучше удовлетворять его каким-нибудь невинным способом, с помощью книги, например. Сбор же и распространение слухов может негативно отразится на ваших с кем-то отношениях.

Водолей

Сегодня вы будете вызывать в окружающих зависть, и лишь лучшие представители смогут противостоять этому чувству. Вы же ничего поделать не сможете, более того, причины подобной напасти могут и не быть очевидными. Просто имейте это в виду.

Рыбы

Сегодняшний день наполнит вас духом искателя приключений. Будьте осмотрительны, а то найдете.

