Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 26 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы сами создадите себе трудности, считая, что должны переделать кучу дел, не прибегая при этом к посторонней помощи. Расслабьтесь, больше половины будет сделано и вовсе без вашего участия.
Телец
Сегодня у вас появится шанс восстановить когда-то сожженный мост. Не спешите от него отказываться.
Близнецы
Не стоит пребывать в уверенности, что окружающий мир без вас не обойдется. Еще как обойдется, правда недолго. Но пока можете позволить себе расслабиться.
Рак
Если вас спрашивают "Как дела?", еще не значит, что надо немедленно и со всей обстоятельностью начинать рассказывать как. Последите за собой, сегодня вы можете оказаться чрезмерно многословным.
Лев
Сегодня вам стоит посетить какое-нибудь многолюдное и, желательно, нескучное место. Проведя этот день в гордом одиночестве, вы лишите себя и других великолепного развлечения.
Дева
Сегодня окружающие будут удивительно милы и дружелюбны. Ответьте им взаимностью, и день можно будет считать прожитым не зря.
Весы
Сегодня велика вероятность попасть в неловкую ситуацию. Будьте готовы держать хорошую мину при не самой лучшей игре.
Скорпион
Вы, возможно, присоединились не к той компании. Взвесьте все "за" и "против", может быть, вы поймете, что пора не просто менять окружение, а что это надо сделать как можно быстрее.
Стрелец
Хотя содержание, обычно, и считается моментом более важным, нежели форма, сегодня вам стоит позаботится именно о внешней красоте. Да и самому приятно посмотреть будет.
Козерог
Сегодня вам может обуять неуемное любопытство. Лучше удовлетворять его каким-нибудь невинным способом, с помощью книги, например. Сбор же и распространение слухов может негативно отразится на ваших с кем-то отношениях.
Водолей
Сегодня вы будете вызывать в окружающих зависть, и лишь лучшие представители смогут противостоять этому чувству. Вы же ничего поделать не сможете, более того, причины подобной напасти могут и не быть очевидными. Просто имейте это в виду.
Рыбы
Сегодняшний день наполнит вас духом искателя приключений. Будьте осмотрительны, а то найдете.