Интеллект - это их суперсила: самые умные люди по дате рождения

Люди, родившиеся 22-го числа, находятся под влиянием Урана — планеты инноваций. Их ум необычен и независим, они идут против стереотипов и общественных шаблонов. Их способность мыслить нестандартно даёт им объективность и широкий взгляд. Это настоящие новаторы, умеющие создавать новое буквально из ничего. Часто они вовлечены в социальные проекты, защищают тех, кого не замечают другие, и стремятся к системным переменам. Они вдохновляют окружающих раскрывать собственные таланты и видеть дальше. Рождённые 22-го нередко опережают время, предчувствуя тенденции и изменения задолго до того, как они становятся очевидными.