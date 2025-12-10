"Она горела как свеча": в Даугавпилсе трагический пожар унес жизнь женщины
Трагический пожар произошел в Даугавпилсе. Огонь вспыхнул в доме, где жили мужчина и женщина. Оба во время возгорания находились внутри, однако выжить удалось только мужчине.
Друг семьи Александр первым понял, что в доме происходит что-то неладное, сообщает «Degpunktā».
«Я приехал к ним на такси, на Bolt, и увидел, что из двери идет черный дым. Сначала я зашел в комнату, где находилась [женщина]… Она горела как свеча, она около плиты загорелась. Она за что-то схватилась руками и горела. Я с колодца успел набрать три ведра воды, тушил ее. Огонь становился только сильнее», — рассказывает Александр.
Пока Александр, рискуя здоровьем, помогал выбраться из дома сожителю женщины, который еще был в сознании, соседка, тоже заметившая суматоху, схватила телефон и вызвала спасателей.
Александр также был тем, кто вынес из дома газовый баллон, чтобы тот не взорвался. Его друга, которого он спас, в больницу увезли в стабильном состоянии. После осмотра помещений у Александра сложилась примерная версия, почему женщине не удалось выбраться из огня.
«Она выпивала алкоголь, и у нее ноги почти не слушались. Скорее всего, какие-то искры выпали из плиты. И она как руками воткнулась, так и горела как свеча», — говорит Александр.
Соседи рассказывают, что пара, жившая в этом доме, в повседневной жизни сильно увлекалась употреблением алкоголя. Часто в доме бывали нежелательные гости, из-за которых нарушалась спокойная атмосфера района.
Это первый пожар в этом районе, однако соседние дома и без того постепенно покидают жители, поэтому местные жители считают, что вскоре пригород Даугавпилса опустеет — и не только из-за трагических пожаров.