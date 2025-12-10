"Она горела как свеча": в Даугавпилсе трагический пожар унес жизнь женщины

«Я приехал к ним на такси, на Bolt, и увидел, что из двери идет черный дым. Сначала я зашел в комнату, где находилась [женщина]… Она горела как свеча, она около плиты загорелась. Она за что-то схватилась руками и горела. Я с колодца успел набрать три ведра воды, тушил ее. Огонь становился только сильнее», — рассказывает Александр.