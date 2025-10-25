Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 25 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня стоит прислушиваться к мнению друзей, знакомых и даже просто посторонних людей. Но постарайтесь, чтобы их голоса не заглушили ваши собственные мысли.
Телец
Сегодня вы будете говорить, говорить и еще раз говорить. Постарайтесь хоть изредка делать паузы, хотя бы для того, чтобы быть в курсе реакции слушателей.
Близнецы
Не слишком удачный день для поиска виноватых. Тем более, что ситуация может оказаться на порядок сложнее, чем вы думаете. Постарайтесь не делать резких движений.
Рак
Окружающие сегодня не будут к вам слишком благосклонны, виной же этому может стать выражение вашего лица. Постарайтесь не дать своим истинным чувствам отразиться на нем.
Лев
Не ищите сегодня встречи ни с другом, ни с любимым человеком. Вам потребуется независимость и полное отсутствие эмоций.
Дева
Сегодня вы будете чувствовать и беспокойство и удовлетворение одновременно. Вроде бы для первого из этих ощущений особенной причины и не будет, но лучше слегка подстраховаться.
Весы
Вы не сможете добиться поддержки, пока не заставите людей в себя поверить. Этим и займитесь, работа хлопотная - целый день на нее уйдет точно.
Скорпион
С утра вы будете очень заняты и очень всем нужны. Зато вечер вознаградит вас занятием тихим, спокойным и очень приятным. Главное - до него дожить.
Стрелец
Сегодня вы будете настроены на практический лад. Займитесь домашними делами - это принесет вам чувство глубокого удовлетворения, притупив тем самым чувства голода и холода.
Козерог
Всегда проще поверить, что все будет сделано в лучшем виде, чем пытаться проконтролировать процесс самому. Тем не менее, сегодня лучше не полагаться на чьи-либо заверения и постараться сделать все лично.
Водолей
Чем энергичнее вы начнете этот день, тем больше удовольствия он вам принесет. Пассивный отдых сегодня вам противопоказан.
Рыбы
Сегодняшний день предназначен для приема внутрь и переваривания большого количества информации. Не бойтесь подавиться - не удастся.