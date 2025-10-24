Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 24 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня у вас может создаться впечатление, что все вокруг просто сошли с ума. Понять, а тем более предсказать то или иное действие другого человека может оказаться до крайности непросто. В такой ситуации лучше постараться отстраниться от происходящего.
Телец
Посвятите этот день очистке от хлама. Его вполне достаточно, как материального, так и духовного. Разбитые чувства, давнишние переживания - все это пора выкинуть из головы. А заодно и в доме прибраться.
Близнецы
Если вы сегодня чего-то не поймете, это может не самым лучшим образом отразиться на вашей дальнейшей жизнедеятельности. Так что лучше десять раз переспросите.
Рак
Сегодня вы проснетесь с песнями, и в таком же состоянии ляжете спать. Вам будет везти буквально во всем.
Лев
Сегодня вы будете испытывать постоянную нехватку времени. Это, конечно, утомительно, но зато работа в режиме цейтнота позволяет максимально продуктивно использовать имеющиеся временные ресурсы.
Дева
Вы, возможно способны на очень и очень многое, но не хватайтесь за все сразу. Надорветесь, и толку - чуть. Сделайте основное, остальное подождет.
Весы
Сегодня вам обязательно должно повезти. Ваша задача - разглядеть, в чем же именно вам повезло.
Скорпион
Не обращайте внимания на беспочвенные нападки, сегодня, увы, без них не обойдется. Пусть себе гавкают, укусить-то не решатся.
Стрелец
Сегодня для полного счастья вам будет не хватать лишь одобрения окружающих. Постарайтесь не упустить ни единого шанса его получить. Не будьте слишком чопорны - снобизм вреден для здоровья.
Козерог
Вы приближаетесь к крайнему сроку, однако, пока можете позволить себе не спешить. Но на часы все-таки поглядывайте. Опаздывать не в ваших интересах.
Водолей
Сегодня можете не мучаться проблемой, что и кому сказать, чтобы не выглядеть глупо. Ваш язык вполне справится с возложенными на него обязанностями.
Рыбы
Интуиция поможет вам разобраться в том диком количестве информации, которое на вас свалится. Порадуйтесь скептицизму буде таковое состояние вам присуще.