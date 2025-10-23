3 знака зодиака, которые достигают пика удачи в жизни немного позже, чем другие

Когда наступает период удачи у зрелых Рыб?

Покровитель Рыб — Нептун, планета мечтаний, вдохновения и высших идеалов. Примерно в возрасте 40–42 лет Рыбы переживают транзит «квадрат Нептуна к натальному Нептуну». Это время, когда они начинают ясно видеть себя и мир, освобождаясь от иллюзий и самообмана. Рыбы снимают «розовые очки», но не теряют веру. Они учатся защищать свое доброе сердце, выбирать качественные отношения и соединять интуицию с практичностью, чтобы воплощать свои мечты в реальность.