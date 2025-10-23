Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 23 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня особое внимание стоит обратить на мелкие технические подробности. Глобальные решения пусть принимают другие.
Телец
Сегодня с вами никто не станет соглашаться, и в основном потому, что вы будете целиком и полностью правы. Так что, если вдруг не встретите на своем пути сопротивления, стоит задуматься, а все ли вы делаете так, как следовало бы.
Близнецы
Сегодня вам следует быть внимательнее к мелочам. Это значительно замедлит продвижение вперед, но принесет ощутимые плоды в будущем.
Рак
Сегодня, рассчитывая на кого-то кроме себя, приготовьтесь к большой суете и путанице. А лучше и вовсе не полагаться ни на чью помощь, самому разобраться будет проще.
Лев
Сегодня козырной картой для вас будет способность быстро принимать решения. Чем смелее они будут, тем больше шансов, что они верны.
Дева
Сегодня вам, возможно придется столкнуться с проблемой выбора меж двумя диаметрально противоположными началами. Компромиссное решение типа "ни вашим, ни нашим", в данном случае может оказаться наилучшим решением.
Весы
Сегодняшний день будет с каждым часом все волшебнее, и, если вы, конечно, сами не пожелаете прогнать это наваждение, останется таким до глубокой ночи.
Скорпион
Сегодня вам лучше придержать себя на укороченном поводке. Вы можете оказаться не в состоянии сдержаться, бурно реагируя даже на самые незначительные раздражители.
Стрелец
Сегодня вам будет немного не хватать слов, ибо переполняющие вас чувства, мысли и идеи так и рвутся наружу. Не сдерживайте их, окружающие поймут вас и без слов.
Козерог
Избыточные переживания обычно приводят к ускоренному старению. У вас достаточно собственных забот, зачем вы стараетесь нагрузить на себя еще чьи-то? Занимайтесь только тем, что важно для вас.
Водолей
Сегодня вам, возможно, придется заниматься чем-то, что не доставит вам большого удовольствия. Однако, даже имея возможность от этого отвертеться, лучше эту работу выполнить, иначе вы рискуете столкнуться с пренеприятнейшими последствиями.
Рыбы
Сегодня вы и сами не сможете понять мотивов собственных действий до тех пор, пока не начнете объяснять их кому-то другому. Стоит поискать собеседника, ведь не гоже целый день мучаться раздумьями типа: "что это я, собственно, делаю?".