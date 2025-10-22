Три знака зодиака с самой плохой репутацией. Почему их не любят?

Почему их неправильно понимают:

Козероги находятся под управлением Сатурна — планеты ответственности. Они взрослеют раньше других и часто берут на себя лидерские роли без просьбы. Земной знак Козерога делает их реалистами, которые ценят стабильность и надежность. Они не открываются сразу, но если впустят человека в свой круг, будут с ним до конца. Их амбиции продиктованы не жаждой власти, а желанием обеспечить безопасность себе и своим близким — ведь только на прочном фундаменте можно по-настоящему наслаждаться жизнью.