2000 евро не спасли: пьяный водитель в Даугавпилсе пытался откупиться от полиции

Государственная полиция напоминает, что взяточничество является уголовным преступлением, и призывает водителей даже не рассматривать возможность подобных действий, а также соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, чтобы не подвергать опасности свою безопасность и безопасность окружающих.