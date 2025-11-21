2000 евро не спасли: пьяный водитель в Даугавпилсе пытался откупиться от полиции
В Даугавпилсе пьяный водитель с 2,73 промилле пытался "откупиться" от полиции, предлагая целых 2000 евро.
В четверг в Даугавпилсе сильно выпивший водитель предложил полицейским взятку в размере 2000 евро, сообщили в Государственнои полиции.
Около 00.20 на улице Ятниеку полицейские остановили автомобиль Audi и установили, что за рулем находится мужчина 1987 года рождения, поведение которого указывало на возможное алкогольное опьянение. Проверка показала 2,73 промилле.
Чтобы избежать ответственности, водитель неоднократно предлагал должностным лицам взятку в размере 2000 евро. Полицейские задержали его и поместили в место содержания под стражеи.
Государственная полиция возбудила два уголовных дела по факту совершения правонарушений: одно за управление транспортным средством без соответствующей категории водительских прав, а также если водитель находится в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсического или иного одурманивающего опьянения. Второе – за дачу или предложение взятки.
Государственная полиция напоминает, что взяточничество является уголовным преступлением, и призывает водителей даже не рассматривать возможность подобных действий, а также соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, чтобы не подвергать опасности свою безопасность и безопасность окружающих.