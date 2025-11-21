Ночные походы по природным тропам в Лигатне предлагают увидеть жизнь леса в темноте
Управление по охране природы 6 декабря приглашает любителей приключений и природы на традиционное зимнее познавательное мероприятие "Встреть зверей в темноте" в Лигатне.
Под руководством гидов предусмотрены четыре похода по природным тропам Лигатне продолжительностью полтора часа и длиной около 3,5 километра — в 17.00, 17.30, 18.00 и 19.00. В каждом походе сможет участвовать до 30 человек.
После похода участников ждет возможность согреться танцами вместе с фольклористкой Айгой Аузиней, также всех угостят горячим чаем, а за дополнительную плату можно будет купить суп и согревающие напитки.
«Хотя зимними вечерами люди предпочитают оставаться в тепле, дикие животные именно в это время становятся более активными — выходят из нор и укрытий, ищут пищу и отмечают территорию. Поэтому мы традиционно проводим мероприятие “Встреть зверей в темноте”, приглашая гостей на природные тропы, чтобы в организованных походах при свете фонариков и дополнительном освещении наблюдать за обитателями троп. Это возможность безопасно пережить ночную магию леса и увидеть привычные пейзажи в совершенно другом настроении», — объясняет руководитель Лигатнеских природных троп Илмарс Радзиньш.
Он добавляет, что зима — особенно подходящее время для знакомства с природой и животными в темноте: деревья и кусты сбросили листья, открыв укрытия животных и сделав их легче заметными. Кроме того, поскольку дни короткие и темнота наступает рано, к походам могут присоединиться и семьи с маленькими детьми. Маршрут проложен по освещенным, благоустроенным тропам, поэтому подойдет детям, которые уже уверенно ходят, однако из-за рельефа он не будет доступен для детских колясок.
Участникам рекомендуется одеваться тепло и удобно, выбирая одежду и обувь, соответствующие погоде. Заботясь о своей безопасности и безопасности членов семьи, а также чтобы в темноте можно было увидеть как можно больше лесных жителей, каждому участнику похода рекомендуется взять с собой собственный фонарик для лучшей видимости.
Это будет первое мероприятие сезона из серии «Встреть зверей в темноте». Подобные мероприятия запланированы также в январе и феврале.