Ночные походы по природным тропам в Лигатне предлагают увидеть жизнь леса в темноте

Он добавляет, что зима — особенно подходящее время для знакомства с природой и животными в темноте: деревья и кусты сбросили листья, открыв укрытия животных и сделав их легче заметными. Кроме того, поскольку дни короткие и темнота наступает рано, к походам могут присоединиться и семьи с маленькими детьми. Маршрут проложен по освещенным, благоустроенным тропам, поэтому подойдет детям, которые уже уверенно ходят, однако из-за рельефа он не будет доступен для детских колясок.