Вдову рэпера Энди Картрайта приговорили к 12,5 года колонии по обвинению в убийстве и расчленении супруга
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 12,5 года колонии Марину Кохал, вдову рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), признав ее виновной в убийстве супруга. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.
Изначально женщине также вменяли статью о надругательстве над телом умершего, но вскоре ее исключили как излишне вмененную, уточнила пресс-секретарь петербургских судов Дарья Лебедева.
Части тела рэпера нашли летом 2020 года в холодильнике в квартире на Невском проспекте. Они были расфасованы по пакетам, а часть органов была предварительно постирана в стиральной машине. Силовики задержали жену Энди Картрайта и его тещу, Елену Кохал.
По версии следствия, Кохал обманным путем ввела рэперу инсулиносодержащий препарат «НовоРапид ФлексПен», в результате чего у него развилось шоковое состояние. Женщина не стала оказывать супругу первую помощь, спустя некоторое время он скончался.
Далее, как утверждает обвинение, Кохал расчленила тело мужа на 15 частей с помощью ножовки и ножа. Часть органов она постирала в стиральной машине и затем убрала в холодильник, расфасовав по пакетам, считает следствие.
Кроме этого, в СК утверждали, что в момент убийства и расчленения рэпера в квартире находилась также его теща Елена Кохал. Изначально ее задержали по подозрению в пособничестве убийству, но через некоторое время отпустили на свободу.
Марина Кохал свою вину в убийстве не признала. По ее словам, супруг скончался от передозировки наркотиков, а она пыталась спрятать его тело, чтобы он избежал «дурной славы». Женщина назвала свой поступок «идиотским» и сказала, что работает с психотерапевтом.