4 знака зодиака, которые несут хорошую энергию, куда бы ни пришли

Планета Юпитер, символ оптимизма, управляет Стрельцом — и это ощущается сразу, стоит только оказаться рядом. Их энергия свежа, как глоток воздуха после долгого дня. Обычно именно Стрелец рассказывает забавную историю, шутит или напоминает всем, что жизнь не стоит воспринимать слишком серьёзно. Даже если что-то идёт не так, он умеет найти луч света — и помочь другим его увидеть. Их авантюрность и лёгкий смех превращают плохой день в приятное воспоминание.