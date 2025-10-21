Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 21 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Тщательно просчитайте последствия своих действий, прежде чем за них приниматься. Сегодня велика вероятность наделать кучу ошибок.
Телец
Положение светил таково, что любые ваши попытки сохранить ясность ума и рациональность мышления наверняка будут неудачны. Отложите дела, требующие точности в расчетах и займитесь тем, для чего нужен бешеный полет фантазии.
Близнецы
Сегодня у вас не будет ни времени, ни, что самое главное, желания для того, чтобы вступить в чью-то игру. Ну и не вступайте, и не надо уговаривать себя, вы вовсе не обязаны это делать.
Рак
Чем выше вы ростом, тем чаще вам придется кланяться, входя в двери. Об этом стоит помнить, стремясь подрасти еще и еще. Не слишком ли быстро вы двигаетесь?
Лев
Сегодня вам лучше рискнуть и предпринять хоть какие-нибудь действия. Даже если потерпите неудачу, вы, по крайней мере, сможете найти себе оправдание - дескать, пытался. В противном случае кроме себя любимого винить будет некого.
Дева
Сегодня время повернет назад, позволив вам бросить тоскливый взгляд на собственные молодые годы. Не забывайте только, что все в этом мире относительно. Даже время.
Весы
Сегодня ваши аппетиты могут оказаться несколько повышенными. Помните, много хорошо - тоже плохо. Если уж не можете не жадничать, постарайтесь, по крайней мере, не навредить собственному здоровью.
Скорпион
Пусть люди примут вас сегодня таким, как вы есть, и пусть им будет хуже, если они этого делать не желают. Не пытайтесь изменить в себе что-то лишь потому, что эта черта у кого-то вызвала неудовольствие.
Стрелец
Сегодняшний день будет для вас одним из самых удачных за последнее время. Пользуйтесь этим, ибо Луна, которая столь положительным образом влияет на вашу судьбу не останется в таком положении навсегда.
Козерог
Не стоит приходить туда, где вам не будут рады, по крайней мере сегодня. Этот вечер лучше провести дома. Но если вам не рады именно там, то тут мало что можно посоветовать.
Водолей
Сегодня кто-то один вполне может заслонить собою весь мир и сподвигнуть вас на любые деяния. Вы вольны поступать так, как считаете нужным, и не стоит прислушиваться к шипению непрошеных советчиков.
Рыбы
Сегодня должно осуществиться довольно давно ожидаемое событие. Возможно, что в связи с этим вам придется немного пересмотреть свои планы, так если что и случится, то в самый неудобный момент.