3 знака зодиака, которых с 21 октября 2025 года ждет крупный финансовый успех

Во вторник, когда Луна войдёт в Скорпион, путь к успеху для вас — в доверии к себе и отказе от старых страхов, связанных с деньгами. Изобилие приходит, когда ты веришь, что заслуживаешь его. А вы заслуживаете, Весы.