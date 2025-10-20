На открытии Фестиваля камерной музыки Баха прозвучит концертная программа Паоло Пандольфо

Итальянский гамбист и композитор Паоло Пандольфо считается одним из ярчайших интерпретаторов музыки эпохи Возрождения и барокко в наше время. Свой путь он начал в конце 1970-х годов, изучая старинную музыку вместе со скрипачом Энрико Гатти и клавесинистом Ринальдо Алессандрини, а затем учился у знаменитого Жорди Саваля в швейцарской Schola Cantorum Basiliensis. С 1982 по 1990 год Пандольфо входил в ансамбль Саваля "Hespèrion XX", с которым гастролировал по всему миру и участвовал во множестве значимых записей. После успеха своего первого сольного альбома — Sonatas for Viola da Gamba Карла Филиппа Эммануэля Баха — он стал профессором виолы да гамба в своей альма-матер — Schola Cantorum Basiliensis.