На открытии Фестиваля камерной музыки Баха прозвучит концертная программа Паоло Пандольфо
29 октября в Колонном зале Музея истории Риги и мореходства состоится открытие 25-го Международного фестиваля камерной музыки Баха. На концерте «Прощай, сладкая любовь. Искусство меланхолии» выступит выдающийся итальянский музыкант Паоло Пандольфо (viola da gamba).
В программе — произведения Иоганна Себастьяна Баха, Карла Фридриха Абеля, Тобиаса Хьюма и других композиторов. Начало концерта — в 19:00.
Итальянский гамбист и композитор Паоло Пандольфо считается одним из ярчайших интерпретаторов музыки эпохи Возрождения и барокко в наше время. Свой путь он начал в конце 1970-х годов, изучая старинную музыку вместе со скрипачом Энрико Гатти и клавесинистом Ринальдо Алессандрини, а затем учился у знаменитого Жорди Саваля в швейцарской Schola Cantorum Basiliensis. С 1982 по 1990 год Пандольфо входил в ансамбль Саваля "Hespèrion XX", с которым гастролировал по всему миру и участвовал во множестве значимых записей. После успеха своего первого сольного альбома — Sonatas for Viola da Gamba Карла Филиппа Эммануэля Баха — он стал профессором виолы да гамба в своей альма-матер — Schola Cantorum Basiliensis.
Особое место в его дискографии занимают альбомы, посвящённые Марену Маре, Тобиасу Хьюму и Иоганну Себастьяну Баху, включая интерпретацию шести сольных сюит Баха, ставшую классическим ориентиром в репертуаре виолы да гамба.
Издание Basler Zeitung в 2016 году назвало Паоло Пандольфо «Паганини виолы да гамба». В своих концертах музыкант соединяет прошлое и настоящее, наполняя старинную музыку духом импровизации и живого звучания, доказывая, что история может дышать современным дыханием.
Билеты на все концерты фестиваля доступны в кассах и на сайте Biļešu Paradīze — www.bilesuparadize.lv.