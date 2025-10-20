Хор Латвийского радио собрал аншлаги на масштабном художественном фестивале в Мексике

Международный фестиваль "Сервантино" — одно из крупнейших и влиятельных культурных событий Латинской Америки и мира, которое проходит каждый октябрь. Он известен как эпицентр латиноамериканской культуры, где встречаются музыка, театр, танец, визуальное искусство и литература со всего мира. Ежегодно в фестивале участвуют несколько сотен артистов из более чем 30 стран, а зрителями в очной форме становятся свыше 400 000 человек. Фестиваль "Сервантино" уникален своей способностью соединять старое и современное — исторические улицы, церкви и площади Гуанахуато превращаются в живую сцену, где звучит классическая, современная и электронная музыка, проходят уличные постановки, танцевальные перформансы и междисциплинарные проекты. Это событие стало гордостью мексиканской культуры и мощной платформой для международного сотрудничества, собирая ежегодно самые значимые коллективы и художников мира. Программа этого года особенно ориентирована на молодёжную аудиторию, предлагая открывать искусство в свободной и насыщенной приключениями форме.