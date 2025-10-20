Хор Латвийского радио собрал аншлаги на масштабном художественном фестивале в Мексике
С 17 по 21 октября Хор Латвийского радио принимает участие в одном из крупнейших культурных событий Латинской Америки — Международном фестивале "Сервантино" (Festival Internacional Cervantino) в Мексике, который в этом году проводится уже в 53-й раз и собирает известных артистов из 32 стран мира.
Хор был приглашён выступить с мультимедийной постановкой «NeoArctic», созданной совместно с датской продюсерской группой Hotel Pro Forma. Объединив современную хоровую музыку, визуальное искусство и впечатляющее световое оформление, спектакль рассказывает о климатических изменениях, урбанизации, цифровизации, потере биологического разнообразия и появлении новых технологических «форм жизни». Структура постановки основана на трёх концептах — Зерно (движение материала), Пар (превращение вещества) и Луч (передача энергии).
В программе звучат двенадцать оригинальных композиций, включая музыку латвийского композитора Кристса Аузниекса, созданную специально для этого проекта. Спектакль становится символическим путешествием в «новый мир», побуждая задуматься о человеческой ответственности за будущее планеты.
Во время фестиваля весь город Гуанахуато, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, на 17 дней превращается в живую сцену, где встречаются электронная и классическая музыка, танец, театр, кино, наука и визуальное искусство. В Мексике «NeoArctic» будет показан четыре раза — три выступления уже прошли 17 и 18 октября в Гуанахуато, а 21 октября постановка отправится в столицу Мексики, Мехико, где её покажут в одном из крупнейших концертных залов — Teatro Julio Castillo, известном своей отличной акустикой и смелыми современными постановками, создающими диалог между традицией и экспериментом.
Международный фестиваль "Сервантино" — одно из крупнейших и влиятельных культурных событий Латинской Америки и мира, которое проходит каждый октябрь. Он известен как эпицентр латиноамериканской культуры, где встречаются музыка, театр, танец, визуальное искусство и литература со всего мира. Ежегодно в фестивале участвуют несколько сотен артистов из более чем 30 стран, а зрителями в очной форме становятся свыше 400 000 человек. Фестиваль "Сервантино" уникален своей способностью соединять старое и современное — исторические улицы, церкви и площади Гуанахуато превращаются в живую сцену, где звучит классическая, современная и электронная музыка, проходят уличные постановки, танцевальные перформансы и междисциплинарные проекты. Это событие стало гордостью мексиканской культуры и мощной платформой для международного сотрудничества, собирая ежегодно самые значимые коллективы и художников мира. Программа этого года особенно ориентирована на молодёжную аудиторию, предлагая открывать искусство в свободной и насыщенной приключениями форме.
Участие Латвийского радио хора в фестивале "Сервантино" — значимое событие, которое вновь подтверждает высокий международный авторитет хора и его способность конкурировать на мировом уровне, удивляя новыми художественными формами, где музыка объединена с актуальной для нашего времени тематикой и визуальной эстетикой.