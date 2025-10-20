Молодежь теряет интерес к образованию: лишь 22% планируют учиться в ближайший год
Более половины жителей Латвии — 56% — не планируют учиться в ближайший год, показал новый опрос. И хотя может показаться, что это связано с возрастом, результаты удивили: 30-летние проявляют больший интерес к обучению, чем 20-летние. Чем выше должность, образование и доход, тем активнее человек стремится развиваться и повышать квалификацию, отмечает автор исследования, преподаватель и основатель онлайн-школы Дарья Нечепуренко.
Опрос жителей Латвии показал интересную тенденцию - 56% в ближайший год не планируют учиться. "Можно подумать, что такой результат получен за счет старшего поколения, что отчасти верно, однако следует обратить внимание, что среди тридцатилетних интерес к обучению выше, чем среди 20-летних", - отмечает автор исследования, преподаватель с 20-летним стажем и основатель языковой онлайн-школы Дарья Нечепуренко.
Чем выше должность, уровень образования, доход и количество детей, тем активнее человек в стремлении учиться и повышать квалификацию.
Самые активные ученики - 30-летние. "В ближайшем будущем я не планирую учиться" - такой вариант ответа выбрала треть (36%) молодежи (18-29 лет) и 34% тех, кому от 30 до 39 лет. Кроме того, лишь 22% молодых людей планируют продолжить обучение (любое) в будущем, а среди 30-39 лет - 30%. То есть среди 30-летних 66% планируют повысить свою квалификацию - и это оказалась самая активная группа людей среди всех возрастов.
В когорте от 40 лет интерес к повышению квалификации, высшему образованию, изучению языков и любым другим образовательным мероприятиям резко снижается: если среди 30-летних 34% ответили, что не планируют учиться в ближайший год, то среди 40-летних уже 53%, 50-летних - 62%, а среди тех, кому за 60 - 80%.
А что же молодежь от 18 до 29? 13% из них планирует поступить в университет в ближайшем году, каждый пятый пройдет курсы, актуальные для его сферы деятельности, еще 9% - курсы, чтобы сменить профессиональную отрасль, а 11% займутся изучением иностранного языка.
"Люди в возрасте от 18 до 29 - это самая неоднородная возрастная категория, поскольку тут и вчерашние школьники и люди, которые уже совершили первые шаги в карьере, получили повышение и обзавелись семьей. И все же то, что среди них интерес к обучению ниже, чем среди 30-летних, на мой взгляд, не случайность, я важный красный флаг, и может быть связан, во-первых, с кризисом системы образования в целом. Университетские программы, курсы устаревают быстрее, чем развивается современный мир. Во-вторых, я связываю сниженное стремление учиться со всеобщим ощущением неуверенности в будущем и непониманием среди молодых людей, в какой сфере и чем именно они хотели бы заниматься", - отмечает Нечепуренко.
Чем выше уровень образования, тем активнее стремление продолжать учебу:
- 68% обладателей основного образования отмечают, что не планируют учебу в ближайшем будущем
- Среди тех, у кого среднее образование, 56% не будут учиться
- 67% из тех, у кого среднее специальное образование, не будут проходить никакое обучение в обозримом будущем
- А вот среди тех, у кого высшее образование, 51% не будет учиться. То есть почти половина хочет так или иначе повысить свою квалификацию.
Такая же тенденция в карьерном плане - чем выше должность, тем больше человек учится. "На ум приходит фраза: "Что было первым - курица или яйцо?" - отмечает Дарья. - Я думаю, что высокие должности и доходы тех, кто активно учиться в течение жизни, являются следствием их активного и регулярного обучения, а не наоборот".
Опрос показал, что среди квалифицированных специалистов 55% планируют учиться в ближайший год, а среди руководителей тех, кто планирует учебу, целых 62%. Для сравнения, неквалифицированные работники в 75% случаев отвечали, что не будут учиться в ближайшем году. Среди сотрудников сферы обслуживания и торговли учебу не планируют 73%.
По 24% руководителей и квалифицированных сотрудников пройдут курсы, актуальные для своей сферы профессиональной деятельности. Еще 17% руководителей не учатся сейчас, но планируют начать в скором времени.
Университетское образование - в глубоком кризисе: в университет планируют поступать лишь 3% жителей Латвии. Среди молодежи лишь 13% планирует поступать в ближайший год, среди тридцатилетних - 3%, 1% тех, кому 40-49 лет. И все! При этом каждый десятый латвиец в возрасте от 18 до 39 планирует пройти курсы, чтобы сменить сферу деятельности. "Это еще раз косвенно подтверждает тенденцию, что скорость обучения за последние 10 лет выросла в несколько раз, и многие отказываются от классического образования в пользу курсов. Не будем забывать и то, что, как показал мой предыдущий опрос, 2 24% людей в возрастной категории от 18 до 29 хотят уехать из Латвии в ближайшие 3 года, и они часто связывают переезд именно с учебой в университете", - поясняет эксперт.
Для сравнения - 15% жителей Латвии в ближайший год хотят пройти курсы повышения квалификации в своей сфере деятельности. Среди молодежи каждый пятый (21%), среди 30-летних - 19%, среди 40-летних - 18%.
6% респондентов отметили, что пройдут курсы, чтобы сменить профессию, причем среди молодежи - 9%, среди 30-летних - 10%. Далее - 5% (40-49 лет) и 3% (50-59 лет) соответственно. Мужчины и женщины в этом вопросе не продемонстрировали никаких различий.
Каждый десятый в этом году хочет освоить иностранный язык: 7% для себя (для общения, хобби и т.п.), 3% для работы, а 1% - чтобы переехать в другую страну. 10% руководителей учат иностранный язык как хобби, еще 6% для работы, тогда как среди квалифицированных сотрудников 8% учат языки как хобби, а 4% - для работы.
Женщины чаще учат язык как хобби (8% против 6%), а мужчины - для переезда (2% против 1%). "Я почти 20 лет преподаю норвежский язык, последние 10 из них - онлайн, написала первый учебник по норвежскому языку на латышском языке, и все эти годы преподавательской деятельности я замечаю, что многие начинают учить иностранные языки только на месте, уже переехав. Это огромный стресс и далеко не везде можно обойтись английским", - отмечает основатель и руководитель онлайн школы.
Согласно исследованию, самый учебно-активный регион - Рига (53% планируют учиться), Рижский район (51%) и Видземе (47%). Менее активны жители Курземе - 34%, Земгале 37%, Латгале - 35%.