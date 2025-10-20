Молодежь теряет интерес к образованию: лишь 22% планируют учиться в ближайший год

Университетское образование - в глубоком кризисе: в университет планируют поступать лишь 3% жителей Латвии. Среди молодежи лишь 13% планирует поступать в ближайший год, среди тридцатилетних - 3%, 1% тех, кому 40-49 лет. И все! При этом каждый десятый латвиец в возрасте от 18 до 39 планирует пройти курсы, чтобы сменить сферу деятельности. "Это еще раз косвенно подтверждает тенденцию, что скорость обучения за последние 10 лет выросла в несколько раз, и многие отказываются от классического образования в пользу курсов. Не будем забывать и то, что, как показал мой предыдущий опрос, 2 24% людей в возрастной категории от 18 до 29 хотят уехать из Латвии в ближайшие 3 года, и они часто связывают переезд именно с учебой в университете", - поясняет эксперт.