Сезон новых звезд в Риге - стартует Неделя моды, полная дебютов

В этом сезоне мероприятия будут проходить на трех основных площадках — Hanzas Perons, Zunda Towers и Latvian Design Stories (пространство в торговом центре Galerija Centrs, 4-й этаж), предназначенном для презентаций капсульных коллекций и мастер-классов. 21 октября там пройдёт мастер-класс по модной иллюстрации с Лаурой Луизой Валтере (вход по предварительной регистрации), а на следующий день — воркшоп по вторичному использованию одежды “Pārdizains Vol.2” с Зайгой Брутане (также по предварительной регистрации). Это уникальная возможность для представителей модной индустрии получить практические знания от ведущих экспертов.