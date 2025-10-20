Сезон новых звезд в Риге - стартует Неделя моды, полная дебютов
Рижская неделя моды пройдет с 20 по 24 октября и войдет в историю как сезон дебютов. Подобная тенденция наблюдается этой осенью и на мировых модных показах — происходят смены креативных директоров, появляются новые имена и восходящие звезды.
Всего в Риге свои коллекции представят 17 брендов из Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Бельгии и Узбекистана, причем 12 из них впервые выйдут на подиум RFW. Помимо показов запланированы образовательные инициативы, посвящённые теме устойчивого развития, а также выставки, объединяющие моду и современное искусство.
В этом сезоне мероприятия будут проходить на трех основных площадках — Hanzas Perons, Zunda Towers и Latvian Design Stories (пространство в торговом центре Galerija Centrs, 4-й этаж), предназначенном для презентаций капсульных коллекций и мастер-классов. 21 октября там пройдёт мастер-класс по модной иллюстрации с Лаурой Луизой Валтере (вход по предварительной регистрации), а на следующий день — воркшоп по вторичному использованию одежды “Pārdizains Vol.2” с Зайгой Брутане (также по предварительной регистрации). Это уникальная возможность для представителей модной индустрии получить практические знания от ведущих экспертов.
На главном рижском подиуме свои коллекции покажут как уже известные зарубежные бренды — Szczygiel (Польша), Moel Bosh (Узбекистан), Pohjanheimo (Эстония), так и новые имена для латвийской публики — Embassy of Fashion Atelier, объединяющий коллекции трёх таллинских дизайнеров: Aldo Järvsoo, Riina Põldroos и Ketlin Bachmann. Ещё один эстонский бренд — Nora Isle — представит классические наряды с современными акцентами.
Впервые в рамках RFW выступит известный литовский стилист Кестас Римджюс со своей авторской коллекцией в сотрудничестве с Kukla Beauty Box. Ещё два дебютанта для латвийской публики: Mursak (Узбекистан), развивающий традиции национального ремесла, и Yevseyev (Бельгия) — недавно основанный бренд, чья коллекция будет представлена в формате перформанса, где противоположности создают гармоничное целое.
Латвийские дизайнеры также готовятся удивить. Наряду с признанными лидерами Балтийского региона — BAÉ by Katya Shehurina, Наталией Янсоне и Amelii — на RFW состоятся семь латвийских дебютов. Дизайнер Мегия-Луиза Пудане, окончившая Парижскую школу моды, представит свой бренд Studio MX; Карина Келле покажет коллекцию расписанных кимоно, а Treimane Studio предложит капсульную коллекцию, созданную из переработанной одежды и домашнего текстиля.
Две презентации пройдут в пространстве Latvian Design Stories: Tribal Hotel под руководством Симоны Вейланде и Zaiga Brutāne Studio. Хотя оба бренда существуют уже несколько лет, в RFW они участвуют впервые. Свою первую персональную выставку под названием “Crimson Current” (“Багровыф поток”) представит бывшая дизайнер NOLO Виктория Йониене, показав авторские работы на стыке моды и искусства.
После нескольких лет перерыва стилист Сергей Хатанзейский вернётся с новым проектом SVIESTS в сотрудничестве с SEXYSTYLE, превратив подиум в театральную сцену с элементами провокации, тайны и неожиданности. Его шоу будет показано дважды — в Hanzas Perons и клубе Coyote Fly.
В заключительный день, 24 октября, состоится мастер-класс по модной фотографии с Kertin Vasser (Эстония) и командой Синтии Селички-Ужане в сотрудничестве с ISSP (билеты доступны онлайн). Для тех, кто не сможет попасть на показы или хочет ближе познакомиться с латвийскими дизайнерами, с полудня до вечера пройдут специальные мероприятия в магазинах и студиях местных брендов — Iveta Vecmane, Anna Led, Latvian Design Stories, Una Berziņa, Moel Bosh и других.
Модные вечеринки, ставшие неотъемлемой частью RFW, в этом сезоне состоятся в Tribe Riga City Centre и Pullman Riga Old Town, а после финального показа — энергичная вечеринка до утра в клубе Coyote Fly, расположенном в недавно открытом комплексе ExPorto у Даугавы. Неделя завершится закрытой вечеринкой и церемонией награждения моделей в ICON Cocktail & Hookah Lounge в том же комплексе.