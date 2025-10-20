Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 20 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам позволительно быть авангардным, всячески демонстрировать свое пренебрежение общественными устоями и нормами морали. Некоторые, правда, будут немало удивлены подобным демаршем, зато вы оттянетесь.
Телец
Не стоит использовать разочарование в чем-либо в качестве оправдания своих дурацких поступков, или, того хуже, отсутствия малейших признаков деятельности. Сделайте сегодня что-нибудь осмысленное.
Близнецы
Сегодня совершенно неподходящий день для личного бизнеса, так что, если вам придется заниматься именно им, постарайтесь отложить все сколько-нибудь важные решения на потом.
Рак
Грядущие перемены либо не затронут вас, либо изменят ваше положение к лучшему. Не сопротивляйтесь им.
Лев
Сегодняшний день небесполезно было бы посвятить домашним хлопотам. Дела наверняка найдутся. Не стоит проявлять инициативу - подобные поползновения нынче будут пресечены жесточайшим образом.
Дева
Сегодня вам будет довольно сложно справиться с собственным языком. Не то, чтобы он заплетался - напротив, его придется старательно держать в узде, а то он такого наговорит...
Весы
Сегодня мир будет казаться вам местом серым и скучным до тех пор, пока вы не изволите его раскрасить. Сходите в гости или пригласите гостей к себе.
Скорпион
Сегодня вам не стоит особенно скромничать, если вам есть, что сказать - произнесите это вслух. В противном случае, с вашим мнением могут перестать считаться надолго.
Стрелец
Сегодня приоритетными для вас будут вопросы личного характера, все остальное же прекрасно может подождать. Если кто-то что-то вам и скажет по этому поводу, то только слова одобрения и поддержки.
Козерог
Помогите ближнему своему, и когда-нибудь он поможет вам. Сегодня у вас будет немного свободного времени - этим и займитесь.
Водолей
Сегодня вы будете склонны придираться к окружающим. Возможно, они в полной мере этого заслуживают, но вам это чести не добавит, это следует учитывать.
Рыбы
Взгляд со стороны может превратить точку зрения в весьма сложную геометрическую фигуру. Оно, в общем-то, и к лучшему, ибо точка слишком мала для серьезного взгляда на жизнь.