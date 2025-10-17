3 знака зодиака, которые именно сейчас притягивают человека своей мечты
Три знака зодиака в данный момент притягивают человека своей мечты, утверждает астролог Элизабет Бробек. В последнее время их любовная жизнь была довольно непростой, но теперь Вселенная на их стороне, помогая создать идеальные условия, чтобы встретить того самого человека. Их мысли и энергия направлены в нужную сторону — именно сейчас они готовы использовать этот сезон по максимуму.
Случится ли это мгновенно? Конечно нет. Как и всё в жизни, чтобы получить желаемое, нужно приложить усилия. Но если вы готовы выйти из зоны комфорта — счастливая развязка уже не за горами, пишет сайт yourtango.com.
♍ Дева
Девы, вы, вероятно, уже начинаете замечать знаки от Вселенной: человек вашей мечты близко. Раньше вы могли совсем не обращать внимания на личную жизнь, сосредоточившись на себе и карьере. Но сейчас всё внимание смещается в сторону любви.
Ожидайте всплеск новых знакомств — вы словно магнитом будете притягивать интересных людей. По словам Бробек, «дюбые отношения, в которые вы вступите до зимы, могут оказаться долгими. А если вы будете достаточно преданны, они даже приведут к браку».
♏ Скорпион
Скорпионы, этой зимой вы действительно можете встретить человека своей мечты. По словам Бробек, встреча произойдёт на каком-то весёлом мероприятии. Так что говорите «да» приглашениям — в этот раз внимание окружающих будет приковано именно к вам.
Если задаётесь вопросом, кого искать, — прислушайтесь к словам Бробек: «Вы можете встретить человека, который поможет вам выйти на новый уровень и откроет важные двери возможностей». Главное — не бойтесь проявить себя. Даже если немного страшно, знайте: вы уже проделали внутреннюю работу, чтобы стать лучшей версией себя. А это значит, вы готовы к следующему шагу в отношениях.
♉ Телец
Тельцы, между этой осенью и зимой ваша любовная жизнь окажется в центре внимания. Вы активно притягиваете в свою жизнь новых людей, и один из них окажется тем самым «партнёром мечты». «Сейчас вы особенно притягательны и обаятельны — не только в романтической сфере, но и во всех остальных», — говорит Бробек.
На работе, в кругу друзей — вы словно магнит для людей. Для многих представителей этого знака новые отношения перерастут в долгосрочные, а возможно, даже приведут к браку. Но если романтика вас не интересует — не переживайте. Этот период принесёт и новые крепкие дружбы, которые останутся на всю жизнь.