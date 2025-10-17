3 знака зодиака, которые именно сейчас притягивают человека своей мечты

Тельцы, между этой осенью и зимой ваша любовная жизнь окажется в центре внимания. Вы активно притягиваете в свою жизнь новых людей, и один из них окажется тем самым «партнёром мечты». «Сейчас вы особенно притягательны и обаятельны — не только в романтической сфере, но и во всех остальных», — говорит Бробек.