Когда классика перестает быть скучной: свежие идеи для осеннего гардероба
Мода по-новому интерпретирует классику осенней верхней одежды и обуви, предлагая свежие версии привычных силуэтов, материалов и цветовых сочетаний — с более смелыми акцентами, неожиданными фактурами и выразительным характером. Стилист торгового центра моды и образа жизни Spice Даце Бахмане рассказывает и показывает, как превратить тенденции в практичные и стильные образы.
Новая жизнь кожаной куртки
Кожаная куртка по-прежнему — один из главных акцентов осеннего гардероба. Особенно актуальны модели с выразительной линией плеч и высоким воротником, которые придают силуэту силу и характер. Палитра цветов стала смелее — наряду с классическим черным и темно-коричневым появились теплые оттенки, например кирпичный, придающий классической коже новое дыхание. Этой осенью на пике — необычные цветовые комбинации, а главный акцент сместился на обувь: стильные красные ботинки!
Пончо и ковбойский дух
В ассортименте магазинов всё чаще появляется теплое накидное пончо. Мексиканский дух свободы с плавным силуэтом и бахромой отлично вписывается и в латвийскую осень, создавая лёгкий, но выразительный образ. Его легко сочетать с подходящими аксессуарами — например, с ковбойскими сапогами, которые в этом сезоне на пике обувной моды. Ковбойские сапоги гармонично вписываются и в другие ансамбли, объединяя классику с ощущением свободы. Вариантов ношения пончо множество — каждая найдёт свой.
Заниженная талия
Куртки с акцентом на бедрах, например с поясом, — один из трендов сезона. В этом примере создан монохромный образ в актуальном хаки, современный и элегантный. Обратите внимание на сапоги: они длинные, на каблуке, с широким голенищем, не прилегающим к ноге, что визуально её стройнит. Такой тип обуви отлично смотрится и с юбками миди. Также в моде — облегающие ботфорты и разнообразные формы носков обуви.
Пальто + шарф
В прошлом сезоне дизайнеры начали предлагать пальто и шарф (или накидку), объединённые в одном изделии — теперь это полноценный тренд. Если такой вариант вам не близок, помните: современный силуэт пальто остаётся свободным — с широкими, чёткими плечами и немного оверсайзным кроем. В этом примере пальто классического верблюжьего оттенка, а образ дополняют актуальные сапоги на каблуке.
Выразительное кожаное пальто
Кожаное пальто остаётся в модных рядах, но этой осенью в нём чувствуется влияние 70-х годов. Силуэт простой, но выразительный. Образ дополняют туфли в стиле Mary Jane, придающие женственную лёгкость. Актуальная деталь — носим их с носками.
Короткое пальто с кожаным воротником
Короткое пальто в духе британской провинции выделяется нюансом — кожаным воротником контрастного цвета, который придаёт индивидуальность и характер. Силуэт чёткий и изысканный, сохраняя классическую элегантность. Его можно сочетать и с туфлями Mary Jane, как здесь, и с лоферами — в обоих случаях лучше носить с носками для лёгкой игривости.
Тренч, клетка и массивные сапоги
Сельская романтика воплощается и в тренче. Классический характер дополняют воротник другого тона и хит сезона — клетчатая подкладка. Важно, с чем его сочетать: в этом образе под тренчем платье в стиле ночной сорочки, а на ногах массивные сапоги, создающие кокетливый контраст. Сапоги могут быть и до колена.