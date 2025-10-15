Когда классика перестает быть скучной: свежие идеи для осеннего гардероба

Куртки с акцентом на бедрах, например с поясом, — один из трендов сезона. В этом примере создан монохромный образ в актуальном хаки, современный и элегантный. Обратите внимание на сапоги: они длинные, на каблуке, с широким голенищем, не прилегающим к ноге, что визуально её стройнит. Такой тип обуви отлично смотрится и с юбками миди. Также в моде — облегающие ботфорты и разнообразные формы носков обуви.