Эти 4 знака зодиака будут особенно удачливы до конца октября 2025 года
Хотя начало октября могло показаться непростым, для этих четырёх знаков зодиака вторая половина месяца станет временем удачи и процветания. По словам астролога Эми Демюр, «именно эти знаки будут благословлены изобилием и успехом».
Если вы относитесь к одному из них, даже если в последнее время жизнь не баловала вас, готовьтесь — фортуна поворачивается в вашу сторону. Вас ждут новые возможности, поддерживающие отношения и карьерный рост, пишет yourtango.com.
♏ Скорпион
Теперь, когда Марс находится в вашем знаке, Скорпион, вы особенно удачливы до конца октября. Эта планета придаёт вам «чистую силу», говорит Демюр. Поскольку Марс символизирует энергию и амбиции, вы наконец-то почувствуете прилив сил и сможете достичь всего, к чему стремились.
Ранее вы могли чувствовать усталость и разочарование в любви, карьере или финансах. Но этот цикл завершается: Марс в Скорпионе даёт вам решимость переписать сценарий вашей жизни. Как отмечает астролог, «это ваш шанс перейти от состояния застоя к состоянию неудержимости».
♈ Овен
Для Овнов октябрь 2025 года обещает прорыв. Полная Луна 7 октября в вашем знаке стала, по словам Демюр, «кнопкой перезапуска», необходимой после периода эмоциональной тяжести.
Теперь вы ускоряетесь к своим мечтам, отпуская прошлое и сосредотачиваясь на настоящем. «Это тот самый прорыв, о котором вы молились — в любви, деньгах, карьере и общении», говорит астролог.
Так что, если вы ждали подходящего момента, он настал. Вы готовы ворваться в 2026 год с новой энергией.
♎ Весы
С новолунием в вашем знаке 21 октября удача поворачивается к вам лицом, Весы. Новая Луна — это символ начала нового цикла, и когда она приходится на ваш знак, «вся жизнь переворачивается с ног на голову, открывая новую главу», объясняет Демюр.
Последнее время всё могло казаться застойным, но теперь вас ждут свежие возможности в любви и карьере. Пусть эффект Новолуния пока не ощущается в полной мере, но Вселенная уже готовит для вас чистый лист. Совсем скоро вы почувствуете, что снова живёте полной жизнью.
♍ Дева
Девы, для вас оставшаяся часть октября 2025 года особенно благоприятна в сфере любви. По словам Демюр, «октябрь — один из лучших месяцев 2025 года для вашей личной жизни». Ваши отношения переходят на новый уровень — появляется больше эмоциональной и духовной близости.
Даже если вы не в отношениях, вас ждут новые встречи и тёплые связи. А для тех, кто готов к серьёзным шагам, «эта энергия поддерживает рост и стремление к настоящей привязанности».