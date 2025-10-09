Первый в Латвии: театр Чехова открыл возможности для слабовидящих зрителей

Описание сценических событий во время спектакля профессионально озвучивает "в прямом эфире" тифлокомментатор Анна Буробина - ее бархатный голос и профессиональная четкость речи дают слабовидящим зрителям возможность получить полноценный художественный опыт. "Работа над тифлокомментарием для спектакля "Канкун" стала для меня важным и интересным опытом. Особое внимание я уделяла тому, как лаконично встроить в сюжет постановки описание того, что происходит на сцене: героев, их мимику, жесты, характер движений, сценический образ, художественное оформление. И всё это для того, чтобы помочь незрячим людям "смотреть" спектакль наравне с обычными зрителями и передать атмосферу и эмоции постановки тем, кто не может их ощутить. Такие инициативы в театре помогают сделать искусство более инклюзивным и доступным для всех", - говорит А. Буробина.