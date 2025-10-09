Рижское пространство современного искусства открывает новый сезон амбициозной выставочной программой
8 октября состоялась встреча с прессой и партнерами Рижского пространства современного искусства (Rīgas laikmetīgās mākslas telpa - RLMT), на которой была представлена стратегия развития организации на ближайшие годы, а также предстоящая выставочная программа и новая идентичность арт-пространства.
Сезон 2026 года обещает быть насыщенным и международно ориентированным, отражая значение современного искусства в сегодняшнем обществе — его способность побуждать к размышлениям, формировать эмпатию и создавать пространство для диалога о мире, в котором мы живем.
Директор RLMT Дайга Рудзате отметила, что команда убеждена: искусство — это инструмент, способствующий диалогу, обсуждению и ощущению принадлежности; универсальный язык, помогающий понять других, себя и жизнь. Организация стремится создать среду, где современное искусство воспринимается с открытостью и уважением — как важная часть общественного мышления, а не нишевое явление. Сезон 2026 года будет направлен на международный диалог, одновременно укрепляя латвийские художественные истории и личности.
Еще в этом году в Большом зале RLMT откроется масштабная выставка художника Леонарда Лагановскиса «Чистый срез». В Малый зал пригласит проект Рихардса Витолса «Экотопия», где наблюдения за природой переплетутся с технологическими возможностями и поисками спекулятивных сценариев будущего.
Председатель Рижской думы Виестур Клейнбергс выразил радость и гордость тем, что обновленная команда RLMT с большими амбициями поможет укрепить имидж Риги как центра современного искусства. Он выразил уверенность, что в скором времени это место войдет в список обязательных для посещения у всех иностранных гостей.
Заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис подчеркнул, что Рига должна стать остановкой современного искусства в Северной Европе. По его словам, с приходом Дайги Рудзате латвийская современная арт-сцена в столице получила надежную опору. Хотя музей современного искусства в Латвии еще впереди, пока Рига имеет свое пространство современного искусства с мощной командой и амбициозными планами.
В программе 2026 года наряду с персональными выставками латвийских художников и тематическими группами будут представлены и значимые международные события. Выставка Гинта Габрана «Преображения» (куратор Артурс Виртманис) будет исследовать взаимодействие человека и искусственного интеллекта. Реконструкция объекта Андриса Бреже «Конверт» откроет новый цикл «Гиганты», посвященный классикам латвийского современного искусства и осмыслению их наследия. В его рамках осенью следующего года состоится выставка Сармите Малини «Взгляд со стороны» — работы, впервые представленной на выставке «Латвия — кувырок XX века. 1940–1990».
Рижская фотобиеннале (куратор Инга Брувере) исследует значение изображения в цифровую эпоху, а мультимедийная групповая выставка «Эмоциональный интеллект» (кураторы Уна Мейстере и Дайга Рудзате), посвященная врачу Илзе Айзсилниеце (1966–2025), покажет искусство как зеркало и инструмент самопознания, раскрывая эмоциональный мир через призму науки, медицины и повседневности. Греческая выставка современного искусства «Всегда солнце» (куратор Марина Фокидис) предложит средиземноморский взгляд на взаимодействие света, климата и культуры. В Малый зал пригласят персональные проекты поэтессы и художницы перформанса Елены Глазовой и молодой художницы Элизабете Андерсоне, которые расширят границы восприятия, звука и пространства.
До 2028 года RLMT планирует укреплять сотрудничество с Латвийской академией художеств и другими культурными институтами, развивать программу для молодых художников и расширять международное взаимодействие. В 2027 году в Риге будет показана экспозиция латвийского павильона 61-й Венецианской биеннале, что позволит зрителям пережить событие мирового масштаба в самом центре города. Важную часть деятельности RLMT составят образовательные программы, лекции и дискуссии, направленные на развитие общественного понимания процессов современного искусства и укрепление связи между искусством и зрителем.
По словам Линды Педе, руководителя Управления международного маркетинга и сотрудничества, для Риги важно предлагать разнообразное и качественное культурное содержание, которое вдохновляет жителей и гостей города. Современное искусство является неотъемлемой частью этого опыта — оно стимулирует мышление, вызывает эмоции и создает диалог со зрителем. Новая идентичность и амбициозная программа RLMT станут прекрасным дополнением культурной жизни Риги, укрепляя её образ как творческой и открытой европейской метрополии.
Новую визуальную идентичность RLMT создал художник Рейнис Дзудзило, акцентируя внимание на опыте видения и восприятия как метафоре деятельности пространства.
В основе логотипа — мотив лестничного разреза, символизирующий движение между поверхностью и глубиной, между сознанием и подсознанием, между повседневностью и искусством. Этот образ отсылает к пути Орфея — спуску в подземный мир и возвращению с надеждой, олицетворяющему преобразующую силу искусства. Визуальный облик RLMT выражает идею взгляда как активного действия — способности видеть не только форму, но и мысли и чувства, стоящие за ней. В названии особый акцент сделан на слове «Современное» — добавленное к прежнему «Рижскому пространству искусства», оно подчеркивает новый фокус и смысл.
Архитектурную идентичность пространства создаст архитектор и художник Паулс Риетумс, формируя целостную среду восприятия — открытую, функциональную и современную. Планируется расширение общественной зоны, создание пространства отдыха и обучения, а также нового кассового и входного узла, который обеспечит плавный переход между ритмом города и выставочным пространством. Разрабатывается концепция конференц-зала, что позволит проводить лекции, дискуссии и международные конференции, превращая RLMT в полноценный центр культурной коммуникации.
В конце 2025 года будет доступен и новый сайт RLMT, который предложит доступ к актуальной программе, архиву выставок и образовательным инициативам.