Рижское пространство современного искусства открывает новый сезон амбициозной выставочной программой

В основе логотипа — мотив лестничного разреза, символизирующий движение между поверхностью и глубиной, между сознанием и подсознанием, между повседневностью и искусством. Этот образ отсылает к пути Орфея — спуску в подземный мир и возвращению с надеждой, олицетворяющему преобразующую силу искусства. Визуальный облик RLMT выражает идею взгляда как активного действия — способности видеть не только форму, но и мысли и чувства, стоящие за ней. В названии особый акцент сделан на слове «Современное» — добавленное к прежнему «Рижскому пространству искусства», оно подчеркивает новый фокус и смысл.