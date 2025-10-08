В эти три месяца рождаются души, которые несут незавершенные дела из прошлых жизней

В прошлых жизнях они были слишком зависимы от других — эмоционально, кармически, иногда даже буквально. В результате в этой жизни им приходится учиться сохранять равновесие между близостью и свободой.

Их карма — найти баланс в отношениях: не растворяться в другом человеке, но и не отстраняться из страха быть раненым. Только так можно восстановить доверие — и к людям, и к самому себе.