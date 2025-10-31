ВИДЕО: в Риге грузовик по ошибке выехал на встречную полосу движения

В комментариях под публикацией пользователи отмечают, что данный участок магистрали считается сложным для ориентации. Один из комментаторов написал: «Там вся трасса спроектирована так, что без карты можно легко ошибиться, не понимая, где нужно повернуть правильно». Другие пользователи указали, что навигаторы иногда дают некорректные подсказки, что может привести к подобным ситуациям.