ВИДЕО: в Риге грузовик по ошибке выехал на встречную полосу движения
Сегодня на Восточной магистрали в Риге произошел опасный инцидент, сообщает портал Sadursme.lv. На опубликованном видео видно, как крупногабаритный грузовик оказался на встречной полосе движения, создавая угрозу для других участников дорожного движения.
По предварительным данным, водитель, вероятно, ошибся при повороте или запутался в маршруте. К счастью, столкновения удалось избежать — другие автомобилисты успели вовремя среагировать.
Портал призывает водителей быть особенно внимательными на незнакомых участках дорог и следить за дорожными знаками, а не полагаться исключительно на навигацию.
В комментариях под публикацией пользователи отмечают, что данный участок магистрали считается сложным для ориентации. Один из комментаторов написал: «Там вся трасса спроектирована так, что без карты можно легко ошибиться, не понимая, где нужно повернуть правильно». Другие пользователи указали, что навигаторы иногда дают некорректные подсказки, что может привести к подобным ситуациям.
Многие комментаторы выразили понимание и сочувствие водителю, подчеркнув, что с подобной ошибкой может столкнуться каждый: «Не стоит смеяться над чужой ошибкой — никто не застрахован от подобного. Главное, что никто не пострадал». Также пользователи отметили, что водитель мог бы остановиться, выставить аварийный треугольник и обратиться за помощью в дорожную полицию, чтобы избежать риска для других машин.