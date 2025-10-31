Сказочная свадьба шведской принцессы Виктории едва не стала трагедией - об этом стало известно спустя годы
19 июня 2010 года вся Швеция затаила дыхание: принцесса Виктория выходила замуж за своего возлюбленного, бывшего фитнес-тренера Даниэля Вестлинга. После церемонии в соборе Святого Николая молодожёны в королевской карете проехали по улицам Стокгольма, окружённые восторженной толпой и телекамерами. Никто не знал, что в это самое время в небе над городом начиналась настоящая драма.
Над столицей Швеци появился неопознанный легкомоторный самолет, который не отвечал на сигналы с земли. Службы безопасности мгновенно перешли в состояние тревоги: неужели это теракт? Руководивший операцией начальник полиции Майкл Фетц позже признался, что в те минуты его сердце билось, как никогда.
«Пилот не отвечает. Самолет идёт прямо на центр города. Возможно, нам придётся его сбить», — вспоминал он в книге, опубликованной только через 12 лет после свадьбы.
Пока над Стокгольмом кружил загадочный самолёт, под ним двигалась свадебная процессия с принцессой, её супругом и сотнями почётных гостей. У Фетца оставались три с половиной минуты, чтобы принять решение. Он рассматривал вариант снайперской операции — предупредительные выстрелы по кабине пилота, а затем, если потребуется, уничтожение цели.
После короткого совещания штаба было решено: если пилот не выйдет на связь — самолёт собьют над водой между Лидингё и Стокгольмом.
«Я был в нескольких секундах от того, чтобы отдать приказ — “Сбить самолёт!”», — признаётся Фетц.
И вдруг — как в остросюжетном фильме — с пилотом удалось установить контакт. Самолёт развернулся. Позже выяснилось, что это был любительский полёт, пилот попросту заблудился и не понял, что попал в закрытую зону.
Однако всё могло закончиться иначе: по словам Фетца, два американских истребителя уже находились в воздухе, готовые к вмешательству. Один из них прошёл всего в ста метрах от лёгкомоторного самолёта — и именно тогда пилот осознал, что дело серьёзное.
Так закончился день, который мог стать не только самым счастливым, но и самым страшным в жизни шведской принцессы Виктории.