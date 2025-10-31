Сказочная свадьба шведской принцессы Виктории едва не стала трагедией - об этом стало известно спустя годы

Однако всё могло закончиться иначе: по словам Фетца, два американских истребителя уже находились в воздухе, готовые к вмешательству. Один из них прошёл всего в ста метрах от лёгкомоторного самолёта — и именно тогда пилот осознал, что дело серьёзное.