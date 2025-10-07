Вселенная приготовила важное послание для четырех знаков зодиака

В этот день Вселенная хочет донести нечто значимое — особенно до тех, кто готов замедлиться и обратить внимание. Вот четыре знака, которым стоит быть особенно чуткими. Это отличный день, чтобы заметить возможности. Под воздействием Луны в Тельце вы можете почувствовать внутренние сигналы — они не случайны. Прислушайтесь и поймёте, к чему они ведут, пишет сайт yourtango.com.