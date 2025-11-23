Сокращение финансирования: Латвия пересматривает объем поддержки для украинцев

В министерстве подчеркивают, что боевые действия по прежнему активны, атаки на гражданских и инфраструктуру происходят по всей территории Украины. Кроме того, риск интенсификации вооруженного конфликта и его существенной эскалации остается высоким. Следовательно, ожидается, что безопасное возвращение в Украину для большинства получателей временной защиты, размещенных в странах Европы, включая Латвию, в ближайшее время будет невозможным.