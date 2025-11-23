Сокращение финансирования: Латвия пересматривает объем поддержки для украинцев
В Латвии поток украинских беженцев остается стабильным — около 500–600 новых регистраций в месяц. МВД готовит изменения в закон о поддержке, учитывая сокращение финансирования и продление временной защиты до марта 2027 года.
В этом году поток беженцев из Украины в Латвию остается умеренным и стабильным: в месяц в среднем регистрируется около 500–600 новых украинцев, свидетельствует подготовленный Министерством внутренних дел проект плана мероприятий по предоставлению поддержки гражданам Украины в Латвии на 2026 год.
МВД отмечает, что предусмотренная законом поддержка гражданам Украины предоставляется на период продолжающегося вооруженного конфликта, инициированного Россией.
В министерстве подчеркивают, что боевые действия по прежнему активны, атаки на гражданских и инфраструктуру происходят по всей территории Украины. Кроме того, риск интенсификации вооруженного конфликта и его существенной эскалации остается высоким. Следовательно, ожидается, что безопасное возвращение в Украину для большинства получателей временной защиты, размещенных в странах Европы, включая Латвию, в ближайшее время будет невозможным.
С учетом этого летом на Совете министров юстиции и внутренних дел ЕС было достигнуто соглашение о продлении временной защиты для бегущих от войны в Украине до марта 2027 года.
В Латвии на 1 ноября этого года в Реестре физических лиц с действительным статусом временной защиты был зарегистрирован 31 281 человек. Из них взрослых женщин — 13 785, взрослых мужчин — 10 544, несовершеннолетних — 6952.
С начала войны статус был аннулирован 30 223 лицам. За счет государственного бюджета на 3 ноября этого года были размещены 3240 жителей Украины.
В августе этого года Кабинет министров решил, что на реализацию плана мероприятий по поддержке граждан Украины в Латвии в 2026 году будет направлено 39 717 846 евро.
Учитывая сокращение финансирования, а также актуальный поток жителей Украины в Латвию, возникла необходимость пересмотреть установленные законом виды и объемы поддержки, согласовав их с текущими потребностями украинских граждан и возможностями государственного бюджета.
МВД подало в Кабинет министров на рассмотрение поправки к Закону о поддержке граждан Украины. Сейм принял законопроект в первом чтении 6 ноября. Законопроект рассматривается в порядке срочности, его второе чтение запланировано на декабрь. Он предусматривает несколько изменений в предоставляемой поддержке, в том числе изменения в размере первичной поддержки и условиях ее предоставления.