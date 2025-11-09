Даугавпилсская больница ищет врачей - даже перебравшиеся в Латвию украинские медики не решают кадровых проблем

В Даугавпилсской региональной больнице сейчас работает 17 сотрудников из Украины, рассказывает руководитель учреждения Инта Вайводе. Большая часть из них успешно интегрировалась в коллектив. Например, с осени 2022 года в больнице работают супруги Виктория и Александр Безганы. Виктория — онколог, Александр — анестезиолог. Они из Херсона, несколько месяцев находились под оккупацией РФ. Когда появилась возможность выехать, выбрали Латвию, так как были рекомендации от коллег, которые уже успели здесь осесть.