Даугавпилсская больница ищет врачей - даже перебравшиеся в Латвию украинские медики не решают кадровых проблем
Даугавпилсская региональная больница остро нуждается в медицинских кадрах: не хватает как местных специалистов, так и привлечённых по стипендиальным программам. Частично ситуацию спасают врачи из Украины, но проблема остается системной.
В Даугавпилсской региональной больнице сейчас работает 17 сотрудников из Украины, рассказывает руководитель учреждения Инта Вайводе. Большая часть из них успешно интегрировалась в коллектив. Например, с осени 2022 года в больнице работают супруги Виктория и Александр Безганы. Виктория — онколог, Александр — анестезиолог. Они из Херсона, несколько месяцев находились под оккупацией РФ. Когда появилась возможность выехать, выбрали Латвию, так как были рекомендации от коллег, которые уже успели здесь осесть.
Для многих Даугавпилс стал хорошим стартом для интеграции в медицину Латвии, говорит руководитель региональной больницы Инта Вайводе. Но не всё так радужно, как может показаться. Врачей не хватает всегда, отмечает Вайводе, приток украинских специалистов — это частичное решение проблемы, сообщает LSM+.
Кроме этого между больницами Латвии жёсткая конкуренция за врачей. Стипендиальная программа по привлечению молодых специалистов — тоже не решает проблему полностью. Кто-то из тех, кто подписывал соглашение с городом, уже отработал положенные пять лет, и остаются не все. Регулярны случаи, когда врачей перехватывают другие больницы, готовые погасить остаток или всю сумму за учебу.
Сейчас в Даугавпилсской региональной больнице требуется не менее 20 врачей разного профиля.