Латвия пересмотрит программу поддержки украинских беженцев: акцент сместится на латышский язык и адаптацию

В государственном бюджете на следующий год планируется пересмотреть финансирование программы помощи украинским беженцам — конкретные решения пока готовятся. Предполагаемое сокращение связано с приоритетами, обозначенными в бюджете, в первую очередь — увеличением расходов на оборону, а также с тем, что пришло время пересмотреть меры государственной поддержки, созданные ещё в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает LSM.lv.