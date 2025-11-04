Латвия пересмотрит программу поддержки украинских беженцев: акцент сместится на латышский язык и адаптацию
В Латвию по-прежнему ежемесячно прибывают около 500-600 беженцев из Украины, которые и дальше будут получать первичную помощь, однако в целом программа поддержки на следующие годы будет пересмотрена. Об этом в интервью Latvijas Radio рассказала представительница латвийского офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Даце Мейлия.
В государственном бюджете на следующий год планируется пересмотреть финансирование программы помощи украинским беженцам — конкретные решения пока готовятся. Предполагаемое сокращение связано с приоритетами, обозначенными в бюджете, в первую очередь — увеличением расходов на оборону, а также с тем, что пришло время пересмотреть меры государственной поддержки, созданные ещё в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает LSM.lv.
Тем не менее, как подчеркнула Мейлия, в 2025 году продолжится оказание первичной помощи вновь прибывшим украинцам, особенно представителям уязвимых групп.
Особое внимание, по словам Мейлии, будет уделено изучению латышского языка, которое ранее часто проводилось в рамках отдельных проектов и с перерывами. «Это необходимо продолжать», — отметила она.
Отвечая на вопрос о том, изменилась ли позиция латвийского общества по отношению к беженцам, Мейлия подчеркнула, что страна прошла долгий путь с 2015 года, когда беженцев в Латвии было очень мало. «Сейчас опыт стал значительно шире, но и вызовов прибавилось — в том числе поляризация общественного мнения в отношении беженцев», — признала представительница ООН.