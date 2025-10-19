Минздрав Латвии просит 1,6 млн евро на лечение украинцев: неотложная помощь, лаборатории, лекарства
Министерство здравоохранения Латвии просит выделить дополнительно 1,61 млн евро для покрытия расходов на медицинское обслуживание граждан Украины в этом году.
Наибольшая сумма - 1 098 463 евро - необходима для оказания неотложной помощи в больницах в период с 1 июня по 31 июля этого года.
На первичную и вторичную амбулаторную помощь, лабораторные исследования и противотуберкулезные препараты требуется 274 806 евро.
94 890 евро предназначены для Службы неотложной медицинской помощи на период с 1 июня по 30 сентября.
Сумма, необходимая для оказания плановых больничных услуг, составляет 92 800 еврпо В том числе 74 706 евро за период с 1 июля по 31 августа требовалось за медицинскую транспортировку пациентов из иностранного медицинского учреждения в больницу в Латвии.
33 406 евро пойдут на возмещение расходов на приобретение компенсируемых лекарств и медицинских изделий, а 10 414 евро - на централизованную закупку лекарств и расходных материалов, в том числе для лечения онкологических заболеваний.
6498 евро необходимо для оплаты стоматологической помощи детям.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что правительство Латвии утвердило поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают сокращение ряда мер помощи — от пособий для начала работы до льгот на медицинские услуги и транспорт.