Latvijas pasts сообщает о важных изменениях: привычная услуга исчезнет
VAS Latvijas Pasts информирует, что с 1 января 2026 года в соответствии с решением Всемирного почтового союза (UPU) латвийская почта прекратит услугу международных регистрируемых мелких пакетов (ierakstīta sīkpaka). Со следующего года регистрируемые отправления будут доступны только для отправки посылок и письменной корреспонденции с документами.
Оформить международные регистрируемые мелкие пакеты можно будет до 19 декабря 2025 года до 9:00, а передать их в клиентский центр или почтовое отделение — до конца рабочего дня. После указанного срока будет предложено выбрать альтернативный способ безопасной доставки отправления — отслеживаемые (Standard) или застрахованные отправления (Standard+ insured).
Для отправки мелких пакетов, содержащих товары и различные предметы, можно будет выбрать наиболее подходящий вид услуги: Economy (нерегистрируемое отправление), Standard (регистрируемое и отслеживаемое отправление, доставляется в почтовый ящик, если размер позволяет), Standard+ insured (регистрируемое отправление, по которому отправитель получает подтверждающую квитанцию, а адресату оно выдается под подпись; содержимое застраховано).
Посылки и письма, содержащие документы, по-прежнему можно будет оформлять как регистрируемые отправления.
Если возникнут дополнительные вопросы, рекомендуется связаться со службой поддержки клиентов по телефону 27008001 или по электронной почте info@pasts.lv.