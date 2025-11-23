Latvijas pasts сообщает о важных изменениях: привычная услуга исчезнет

Оформить международные регистрируемые мелкие пакеты можно будет до 19 декабря 2025 года до 9:00, а передать их в клиентский центр или почтовое отделение — до конца рабочего дня. После указанного срока будет предложено выбрать альтернативный способ безопасной доставки отправления — отслеживаемые (Standard) или застрахованные отправления (Standard+ insured).