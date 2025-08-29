"Спасибо" Трампу: Latvijas Pasts вернет клиентам часть посылок, отправленных в США

Национальный почтовый оператор принимал мелкие пакеты и посылки для отправки в США с временным запасом — до 22 августа, рассчитывая, что они будут доставлены в США до сегодняшнего дня, 29 августа, когда прекращает действие режим беспошлинного ввоза «de minimis», распространяющийся и на Латвию. Однако в последние дни перед этим сроком в международной пересылке в США возникли перебои и заторы: авиакомпании отказались брать на себя ответственность за своевременную доставку отправлений европейских почтовых операторов, а также задерживали прием посылок в американской почте.