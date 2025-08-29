"Спасибо" Трампу: Latvijas Pasts вернет клиентам часть посылок, отправленных в США
Госпредприятие Latvijas Pasts предупреждает, что может быть вынуждено вернуть клиентам часть отправлений, предназначенных для доставки в США. В логистических цепочках доставки наблюдаются задержки, связанные с очень коротким сроком для адаптации к изменениям в таможенной политике США.
Национальный почтовый оператор принимал мелкие пакеты и посылки для отправки в США с временным запасом — до 22 августа, рассчитывая, что они будут доставлены в США до сегодняшнего дня, 29 августа, когда прекращает действие режим беспошлинного ввоза «de minimis», распространяющийся и на Латвию. Однако в последние дни перед этим сроком в международной пересылке в США возникли перебои и заторы: авиакомпании отказались брать на себя ответственность за своевременную доставку отправлений европейских почтовых операторов, а также задерживали прием посылок в американской почте.
В результате компания, возможно, будет вынуждена вернуть клиентам до 650 отправлений. Latvijas Pasts планирует повторно направить только простую письменную корреспонденцию, включающую документы, тогда как посылки и мелкие пакеты будут возвращены отправителям. Частным лицам, которые получат уведомление о возврате отправления, предлагается оформить возврат денег за услугу на сайте (форма заявки — «Sūtīšanas maksas atgriešana»), в почтовом отделении или по электронной почте info@pasts.lv.
Из-за неопределенной политики авиакомпаний национальный почтовый оператор пока не может обеспечить доставку также застрахованной, заказной и отслеживаемой письменной корреспонденции в США и принадлежащие им территории: Американское Самоа, Гуам, Гавайи, Малые отдаленные и Маршалловы острова, Микронезию, Палау, Пуэрто-Рико, Виргинские и Северные Марианские острова. Кроме того, до нахождения подходящего технического решения временно приостановлен поток посылок и мелких пакетов в указанные направления.
В то же время Latvijas Pasts продолжает доставку в США простой письменной корреспонденции с документами. Изменения не касаются отправлений из США в Европу.
Компания приносит извинения каждому клиенту за причиненные неудобства, связанные с изданным президентом США указом об отмене режима беспошлинного ввоза «de minimis» для всех стран с сегодняшнего дня, 29 августа. Эти изменения в таможенной политике сейчас затрагивают деятельность всех европейских почтовых операторов, включая Latvijas Pasts. Предприятие активно ищет решения, чтобы минимизировать влияние ситуации и как можно быстрее доставить отправления в США.