Omniva и Latvijas Pasts возобновляют доставку в США: подарки - можно, коммерция - дороже

Предприятие Omniva на этой неделе возобновило доставку подарков в США стоимостью до 100 долларов после почти двухмесячного перерыва. Omniva, как и другие европейские почтовые компании, прекратила доставку этих отправлений в конце августа, когда вступило в силу новое требование США о декларировании и уплате таможенных пошлин, в том числе и для отправлений с низкой стоимостью. Представитель компании Янис Анджанс пояснил, что теперь можно обеспечить автоматизированное таможенное декларирование и своевременную доставку именно для отправлений некоммерческих товаров. Эти отправления в США также подлежат декларированию, но в настоящее время они освобождены от налогов и таможенных пошлин.