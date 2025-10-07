Молодые таланты конкурса Инессы Галанте делятся своими успехами и достижениями

Лауреат конкурса, талантливый и уже очень востребованный скрипач и пианист Андрей Егоров в этом году получил степень магистра Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола, исполнив концерт для скрипки латвийского композитора Ромуальда Калсона в сопровождении Лиепайского симфонического оркестра. В составе солистов камерного оркестра Даниила Булаева Davinspiro Camerata принял участие в записи струнного октета выдающегося румынского композитора Джордже Энеску для престижного британского лейбла Champs Hill Records. Андрей Егоров в этом сезоне получил должность концертмейстера в Латвийском симфоническом оркестре. В этом году работал на одной сцене с такими дирижерами как Тармо Пелтокоски, Кристина Поска, Жан-Клод Казадезюс, Йорма Панула и другими.