Знаки зодиака среди женщин, которые чаще всего изменяют
С кем из представительниц прекрасного пола можно жить спокойно и без сюрпризов, а за кем стоит приглядывать внимательнее?
♊ Близнецы
Этот воздушный знак живет на контрастах. Сегодня женщина-Близнецы уверена, что встретила любовь всей жизни и будет верна до конца дней, а завтра её может потянуть на новые впечатления.
Двойственная натура делает представительниц этого знака мастерами игры на два фронта. Им быстро становится скучно, и если рядом не хватает эмоций, они без особых угрызений совести ищут их на стороне.
♐ Стрелец
Женщина-Стрелец — огненная, свободолюбивая и непредсказуемая. Она не терпит рамок и ограничений, а потому измена для неё чаще становится следствием вспышки чувств, чем осознанного предательства.
Если на горизонте появляется мужчина, похожий на её идеал, Стрелец легко может поддаться эмоциям. Однако с возрастом такие поступки случаются всё реже — зрелые Стрельцы предпочитают свободу без обмана.
♌ Лев
Женщина-Лев обожает внимание и восхищение. Даже находясь в отношениях, она может стремиться снова испытать азарт флирта, почувствовать, что всё ещё вызывает интерес и страсть.
Даже искренне любя своего партнёра, Львица способна на мимолетное увлечение — просто ради адреналина и самоутверждения. При этом сама она, скорее всего, не сочтет это изменой, а назовёт «спортивным интересом».
♋ Рак
Нежные и чувствительные Раки редко изменяют из хладнокровного расчета — ими движет эмоция. Их соблазняет сам процесс романтического сближения, лёгкое волнение и ощущение новизны.
Женщине-Раку важно постоянно чувствовать, что она всё ещё способна вызывать любовь и восхищение. Иногда это желание быть нужной и любимой подталкивает её к опасным флиртам, даже если в сердце живы прежние чувства.
♏ Скорпион
Безусловный лидер среди самых рискованных любовных игроков — женщина-Скорпион. Страстная, магнетичная и харизматичная, она умеет завоевывать сердца одним взглядом.
Скорпионы любят игры, тайны и риск. Им нравится ощущение опасности и даже то, что их могут разоблачить. А если измена вдруг вскроется, они виртуозно изображают невинную жертву — и часто добиваются прощения.