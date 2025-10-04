Нынешний октябрь - один из лучших месяцев года для трех знаков зодиака

Если вы относитесь к одному из этих знаков, скорее всего, весь прошедший год казался вам утомительным и непредсказуемым. В делах — застой, в чувствах — неразбериха, а в душе — усталость. Но уже в октябре вы почувствуете, что энергия возвращается, а удача наконец поворачивается лицом.