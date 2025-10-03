Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 3 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам придется больше заботиться о чьих-то иных интересах, совершенно забросив свои собственные нужды. Винить в этом особо некого, разве что, себя самого.
Телец
Венера сегодня будет к вам благосклонна. Однако не стоит ждать, что все будет подано на блюдечке с каемочкой широко известного цвета. Придется предпринять некоторые действия лично.
Близнецы
Сегодняшний день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. Ни к какой катастрофе, кроме, быть может, легкого чувства разочарования, которое, впрочем, скоро улетучится, ваши действия не приведут.
Рак
Процесс принятия большого и важного решения бывает приятен сам по себе. Однако сколь бы сильно он вам ни нравился, его все-таки придется окончить, иначе решение так и останется непринятым.
Лев
Жизнь, как известно, полосата, и нынче вы попадете в полосу, окрашенную всеми цветами радуги. Развлекайтесь.
Дева
Встряхнитесь и возьмите себя в руки. Сделать это сегодня будет нелегко, зато если удастся, вашей целеустремленности и собранности можно будет только позавидовать.
Весы
Сегодня вам следует быть максимально осторожным во всем, что связано с финансовыми вопросами. Если есть возможность, подобного рода дела лучше вовсе отложить.
Скорпион
Сегодня у окружающих, да и у вас лично, может создаться впечатление, что вы - единственный человек, понимающий, что происходит. По-видимому, так оно и будет.
Стрелец
Сегодня можете позволить себе расслабиться, изгнать ощущение недоверия к кому бы то ни было и вообще отказаться от неприятных мыслей. Завтра наверстаете.
Козерог
Сегодня вы можете столкнуться с чем-то, что приведет вас в дикую ярость, последствием которой могут оказаться поломанные предметы обихода, порванная одежда и фонари под глазами. Посему лучше провести день подальше от легкобьющихся предметов, а лучше и от людей.
Водолей
Ваши подозрения скорее всего подтвердятся. Как только это произойдет, начинайте действовать соответственно, не стоит ждать лишних доказательств.
Рыбы
Сегодня вам может выпасть роль общественного обличителя. Неважно, будут вас слушать, или нет - вы будете правы, а это главное.