Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 3 октября

Сегодня вы можете столкнуться с чем-то, что приведет вас в дикую ярость, последствием которой могут оказаться поломанные предметы обихода, порванная одежда и фонари под глазами. Посему лучше провести день подальше от легкобьющихся предметов, а лучше и от людей.