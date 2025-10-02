Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 2 октября

В тихом омуте обычно водится что-то малопонятное, а потому пугающее. Сегодня таким омутом будете вы. Реакция ваша может оказаться не совсем адекватной, слова, которые вы хотели бы произнести будут сильно отличаться от того, что вы скажете вслух. Вы вообще будете настолько странны, что, возможно, стоило бы переждать это время, не появляясь на людях.