Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 2 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы вполне можете помочь страждущему человеку советом, если он, конечно, в нем нуждается, а вот в долг давать не стоит.
Телец
Сегодня цель будет оправдывать средства. Вам многое простится, если вы добьетесь результата, но надо поспешить.
Близнецы
Сегодня вам, возможно, придется играть роль телефона при передаче весьма важной информации. Приложите все усилия к тому, чтобы ваш телефон не оказался испорченным.
Рак
Сегодня вы будете способны на поистине блестящие импровизации. Чем меньше вы будете заботиться о том, как бы поудачнее выразиться, тем лучше у вас будет получаться.
Лев
Будучи в сомнении не стройте догадок, сегодня не тот день, когда это будет хорошо получаться. Лучше спросить кого-то, кто знает точно, либо вообще ничего не предпринимать, покуда вопрос не выяснится сам собой.
Дева
Сегодня не время быть эгоцентристом. Вам понадобится помощь окружающих, и отказываться от нее по каким бы то ни было причинам неразумно. Кроме того, неплохо было бы не забыть поблагодарить помощников.
Весы
Сегодня, задавшись каким-то вопросом, вам придется попотеть, выясняя истину. Возможно, кому-то очень не с руки ваше любопытство.
Скорпион
В тихом омуте обычно водится что-то малопонятное, а потому пугающее. Сегодня таким омутом будете вы. Реакция ваша может оказаться не совсем адекватной, слова, которые вы хотели бы произнести будут сильно отличаться от того, что вы скажете вслух. Вы вообще будете настолько странны, что, возможно, стоило бы переждать это время, не появляясь на людях.
Стрелец
Сегодня вам нигде не стоит появляться без предупреждения, ибо вы можете оказаться перед закрытыми дверями. Нынче в вас проснется способность и желание усиленно мыслить.
Козерог
Иногда так трудно остановиться. Особенно если набрать перед этим хорошую скорость. Но все-таки стоит иногда давать высказаться и собеседникам.
Водолей
Сегодня вас могут либо недооценить, либо переоценить. И то и другое - достаточно обидно. Постарайтесь как можно четче обрисовать сферу своих возможностей.
Рыбы
Сегодня, будучи спрошены "а что ты об этом думаешь?", постарайтесь не обнародовать свое истинное мнение по данному вопросу. От вас ждут сочувствия, и ничего иного. Длинные рассуждения на тему в вашем исполнении скорее обидят вопрошающего.