У людей, рожденных в эти три месяца, особая связь с прошлыми жизнями
Энергия, унаследованная из прошлых воплощений, становится для них скрытым источником знаний, внутренней силы и тонкой интуиции.
Некоторые души приходят в этот мир уже с ощущением древнего опыта — словно их генетическая память хранит события, прозрения и мудрость, собранные веками. Разум может многое забыть, но душа всегда хранит следы прожитого. Поэтому такие люди взрослеют быстрее: они иначе переживают свои ошибки, обретают эмоциональную зрелость и спокойствие. Их взгляд на жизнь необычайно глубок и объемен — будто они уже жили здесь раньше. По наблюдениям астрологов, нумерологов и эзотериков, именно три месяца года чаще других связаны с энергией прошлых жизней, отмечает издание Parade.
Февраль
Рожденные в феврале — будь то новаторские Водолеи или мечтательные Рыбы — всегда в той или иной степени связаны с высшими сферами. Их ведут духовность, воображение и идеалы. Эти люди умеют сочетать трезвый взгляд с состраданием, а потому часто поражают точностью своих наблюдений о других. Их прозорливость помогает предугадывать события и чувствовать скрытые мотивы. Способность вдохновлять, поддерживать и исцелять рождается из подсознательного понимания, что они — проводники идей и духовные ориентиры для тех, кто ищет путь.
Июль
Рожденные в июле — чувствительные Раки и солнечные Львы — отличаются открытой душой и эмоциональной щедростью. Их характер полон страсти и глубоких переживаний. Интуиция помогает им улавливать скрытые закономерности и предвидеть жизненные уроки. Иногда из-за субъективности им трудно сохранять объективность, но в конечном счете они снова находят опору в своей внутренней мудрости. Их взгляд всегда проникает в суть, а их творческая энергия и стремление к идеалам вдохновляют окружающих.
Ноябрь
Те, кто родился в ноябре, соединяют в себе ум и интуицию. Скорпионы ищут ответы в глубинных тайнах, а Стрельцы — в философских смыслах и духовных горизонтах. Для них знание — это сила, поэтому они не останавливаются на поверхностном. Их мышление остается гибким, а стремление к развитию никогда не исчезает. С виду они могут показаться молчаливыми или слишком сосредоточенными, но стоит им заговорить — и раскрывается их природное обаяние, умение делиться опытом и направлять других.