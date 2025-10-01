У людей, рожденных в эти три месяца, особая связь с прошлыми жизнями

Те, кто родился в ноябре, соединяют в себе ум и интуицию. Скорпионы ищут ответы в глубинных тайнах, а Стрельцы — в философских смыслах и духовных горизонтах. Для них знание — это сила, поэтому они не останавливаются на поверхностном. Их мышление остается гибким, а стремление к развитию никогда не исчезает. С виду они могут показаться молчаливыми или слишком сосредоточенными, но стоит им заговорить — и раскрывается их природное обаяние, умение делиться опытом и направлять других.