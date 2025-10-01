Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 1 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы, возможно, попадете в ситуацию, когда лучшим выходом будет отступление. Упрямством ничего добиться не удастся.
Телец
Сегодня вы можете позволить себе не заботиться о том, что за погром вы оставляете после себя. Вас будет оправдывать великая цель, несясь к которой вы и будете сворачивать все на своем пути. Однако, есть во всем этом и негативный момент. Если цель все-таки не будет достигнута, вас уж точно заставят прибраться.
Близнецы
Остановитесь, прежде чем пересекать некую черту сегодня. Вы, возможно, слишком вольно распоряжаетесь тем, что имеете, как бы не пришлось об этом пожалеть.
Рак
Вы склонны чересчур серьезно относиться к своим обязанностям. Безусловно, вы в какой-то степени ответственны за происходящее, но это не означает, что все следует принимать так близко к сердцу. Take it easy.
Лев
Сегодняшний день вы проведете в состоянии нерешительности по любому поводу. Чтобы особенно не мучаться выбором, послушайтесь совета ближнего.
Дева
Сегодня вам будет необходимо понимание и поддержка. Обращаясь за ними к кому-нибудь, предварительно убедитесь, что избранник пребывает в хорошем настроении, в противном случае вы рискуете обменяться с ним ролями.
Весы
Вы, пребывая в лучезарном настроении, внесете нотку непринужденности в общее напряжение сегодняшней ситуации. Реагировать на это могут по-разному. Некоторые искренне обрадуются, другие же, возможно, поспешат обвинить вас в саботировании рабочего процесса.
Скорпион
Сегодня вам, возможно, придется принять какое-то весьма непростое решение, которое повлечет за собой некоторые ограничения вашей свободы. Однако сколь бы ни велико было желание отказаться, этого лучше не делать.
Стрелец
Сегодня вероятны интересные встречи и полезные знакомства. Будьте готовы к восприятию новой для вас информации в больших объемах.
Козерог
Сегодня, собираясь провести день в приятной компании, позаботьтесь о совместимости ее членов. Нынче весьма вероятны пустяковые, но противные ссоры даже между лучшими друзьями.
Водолей
Сегодня вам довольно трудно будет с кем-либо о чем-либо договориться. Если переговоры имеют для вас хоть малейшее значение, постарайтесь их отложить.
Рыбы
Сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду.